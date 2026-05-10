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Gayá: “Hemos demostrado que no nos rendimos”

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Bilbao, 10 may (EFE).- El jugador del Valencia José Luis Gayá afirmó tras el triunfo del Valencia en San Mamés (0-1) que el conjunto levantino ha demostrado que no se rinde y que va a "luchar hasta el final" y es lo que va a hacer "en estos tres partidos que restan”.

El capitán del conjunto valenciano señaló ante las cámaras de Dazn que la lograda ante el Athletic fue “una victoria muy importante en un campo muy complicado". "Para mí es el mejor estadio y de las mejores aficiones de LaLiga”, apostilló.

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Con este triunfo, el Valencia alcanza los 42 puntos, una cifra que Gayá lamentó que “llegue tan tarde” por “hacer sufrir a la afición" y a los propios jugadores". "Creo que no lo merecemos”, apostilló.

Sobre el penalti fallado por Hugo Duro, el defensa afirmó que “los fallan los que los tiran, Hugo tiene todo nuestro apoyo”. “Se ha dejado todo en el campo, que es lo que se le pide a un jugador del Valencia, que muera en el campo. El equipo está por encima”, añadió.

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Gayá también defendió al meta Dimitrievski, pitado por San Mamés en varias ocasiones al entender que simulaba problemas físicos. “Es normal que la gente se enfade y se impaciente. Pero le conozco y si tenía molestias es que tenía molestias”, zanjó. EFE

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frc/apa

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EFE

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