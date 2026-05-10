Feijóo abordará con expertos los riesgos para los menores del uso de las redes sociales

Madrid, 10 may (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este lunes con un equipo de expertos agrupados en la Plataforma Control Z para hablar de los riesgos que supone para los menores el uso de las redes sociales.

A través de un comunicado, el PP ha detallado que la reunión sobre uno de los asuntos "que más preocupa en este momento en el ámbito educativo, sanitario y familiar" tendrá lugar en la sede del partido de la calle Génova.

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En el encuentro participarán expertos y entidades especializadas, quienes compartirán sus experiencias, mientras que desde el PP compartirán las líneas del Escudo Digital para la Infancia y la Adolescencia que Feijóo piensa poner en marcha cuando llegue a Moncloa, señala el comunicado.

Entre otros temas, se hablará sobre el acceso a contenidos inadecuados y el uso y abuso de la red entre los menores, como parte del interés de Feijóo por hablar de "los problemas reales que preocupan a las familias españolas".

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Todo ello, señala el PP, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue "instalado en la política del ruido, la confrontación y la supervivencia diaria". EFE