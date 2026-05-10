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El Real Madrid expresa "sus condolencias" por el fallecimiento del padre de Hansi Flick

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Madrid, 10 may (EFE).- El Real Madrid expresó "sus condolencias y cariño" a los "familiares" y "seres queridos" del padre de Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien falleció este domingo.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona", escribió en su página web.

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"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", añadió.

Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo azulgrana en su hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid de este domingo. El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro. EFE

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