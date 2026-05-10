Dos cambios en el Oviedo y tres cambios en el Getafe

Oviedo, 10 may (EFE).- Tanto Guillermo Almada como José Bordalás hacen cambios en el Real Oviedo y en el Getafe, respectivamente, con miras a un partido en el que los primeros se juegan no bajar y los segundos conservar su plaza europea.

Guillermo Almada, como estaba previsto, retrasa la posición de Alberto Reina y lo coloca en el doble pivote en detrimento de Colombatto, que junto a Costas son los dos futbolistas que salen de la alineación para dar entrada a Bailly y Hassan.

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Así las cosas, el once del Real Oviedo es el formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López; Sibo, Reina; Hassan, Ilyas Chaira, Thiago Fernández; Fede Viñas.

Mientras, Bordalás recupera a Djené, suple al lesionado Femenía con Zaid Romero, que regresa al once, y sorprende con la salida del once de Luis Vázquez, dando cabida a Mario Martín cerca de Martín Satriano.

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El once titular de los azulones es el formado por Soria; Davinchi, Abqar, Duarte, Zaid Romero, Juan Iglesias; Djené, Arambarri, Milla; Mario Martín y Satriano. EFE

Pfg/arh

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