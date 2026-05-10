Espana agencias

Corberán: “Me quedo con la determinación del equipo”

Guardar
Google icon

Bilbao, 10 may (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, afirmó tras ganar por 0-1 en San Mamés gracias a un gol de Umar Sadiq en la segunda parte que se queda sobre todo “con la determinación, la combatividad y el compromiso del equipo”.

“También con la capacidad de no venirte abajo cuando fallas un penalti y con la insistencia hasta el final para conseguir tres puntos muy valiosos”, añadió. “Los 42 puntos no garantizan a nadie seguir en Primera este año, eso es muy evidente”, advirtió Corberán.

PUBLICIDAD

“Nos jugábamos muchísimo, veníamos en un contexto de a vida o muerte, cada partido es una final. El Valencia, futbolísticamente y emocionalmente ha sabido manejar bien el partido”, destacó.

“No es momento de sentir frustración, todos queremos lo máximo, queremos ver al Valencia lo más arriba posible”, dijo el entrenador del conjunto valenciano.

PUBLICIDAD

“El equipo se juega todo en estos tres partidos que quedan, nueve puntos, y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar esa unión que nos hace más fuertes”, manifestó.

“El apoyo de Mestalla nos hace mejores. Tenemos la oportunidad de quitarnos esa sensación del último partido en cada, somos conscientes de que no competimos como queríamos competir”, admitió. EFE

FRC/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gayá: “Hemos demostrado que no nos rendimos”

Infobae

Jauregizar: “Lo hemos intentado, pero no ha podido ser”

Infobae

Jasmine Camacho-Quinn, dos veces medallista olímpica, anuncia su embarazo

Infobae

Uno de los cinco franceses evacuados del crucero Hondius tiene síntomas

Infobae

El Sevilla celebra los 20 años de la consecución en Eindhoven de su primer título europeo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Procedente el despido de una cuidadora de personas mayores que se quedó dormida en el turno de noche y no realizó los controles mínimos de la residencia

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

Un veterinario no podrá trabajar con animales durante más de dos años por haber dejado morir a una perra a la que no dio de comer ni beber durante cinco días

ECONOMÍA

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Las personas que van a ser despedidas tienen seis horas retribuidas para buscar un nuevo empleo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”