Álvaro Rodríguez: “Estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo”

Elche (Alicante), 10 may (EFE).- El delantero del Elche Álvaro Rodríguez aseguró que tanto él como sus compañeros y el cuerpo técnico están “convencidos” de que el conjunto ilicitano logrará la permanencia en Primera División.

“Quedan tres partidos y lo vamos a dar todo”, dijo en rueda de prensa el ariete hispano-uruguayo, autor del gol del Elche ante el Deportivo Alavés (1-1) este sábado.

PUBLICIDAD

El hispano-uruguayo afirmó que el equipo se recuperará del esfuerzo realizado el sábado para llegar en buenas condiciones al partido del martes ante el Betis, un encuentro en el que el Elche “saldrá a ganar”.

“Ante el Betis tenemos otra final y no queda otra que seguir”, añadió el atacante, que se mostró contento por haberse reencontrado con el gol tras tres meses de sequía.

PUBLICIDAD

“Llevaba tiempo sin marcar, pero estoy trabajando para que lleguen. El gol para el delantero lo es todo y llevaba tiempo buscándolo”, confesó el futbolista, que lamentó no haber aprovechado alguna más de las ocasiones de las que dispuso.

“Hubiera preferido no marcar y ganar al Alavés. Seguiré trabajando para intentar marcar en los próximos partidos si tengo la opción de jugar”, señaló el jugador, que admitió que no ganar el pasado sábado fue una decepción, si bien precisó que “mejor un punto que nada”.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lucha por evitar el descenso, el delantero aseguró que hacía tiempo “que no estaba la cosa tan apretada”, si bien indicó que en el vestuario del Elche se vive la situación con “normalidad”.

“No pienso en el número de puntos que hay que sumar. Hay que ir el martes a ganar a La Cartuja y después, que sea lo que sea”, añadió el delantero.

PUBLICIDAD

“Sabemos quiénes somos y el objetivo que tenemos”, incidió el jugador, que aseguró que no tiene en mente actualmente la posibilidad de ir al Mundial con Uruguay.

“Yo no estoy pensando en esas cosas. En lo único que pienso es en salvarme y darlo todo por mi club. Después, se verá”, finalizó. EFE

PUBLICIDAD

pvb sm-fc