3-3 (5-4). El Jimbee logra por penaltis su segundo bronce europeo consecutivo

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El Jimbee Cartagena Costa Cálida se llevó en la ciudad italiana de Pesaro y por penaltis, como el pasado año ante el Sporting Clube de Portugal, su segunda medalla de bronce consecutiva en la Liga de Campeones de fútbol sala, torneo europeo que los de Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" terminaron con una sonrisa tras la decepción que causó la derrota del viernes en semifinales.

El encuentro entre dos conjuntos que rozaron el pase a la final -ambos cayeron en sendas tantas y los de Laval lo hicieron ante el Islas Baleares Palma Fustal español- lo afrontaron los cartageneros con la sensible baja de su portero titular, Chemi, lesionado en la rodilla derecha el viernes. Enfrente estaba un rival en el que destaca el pívot Mouhoudine, quien el pasado curso jugaba con los meloneros.

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La primera gran ocasión del partido la tuvo Mohammed para los galos pero su tiro se fue a la madera. El posible 0-1 se pasó al 1-0 y poco después al 2-0. Dos de los pívots del Jimbee acertaron para poner por delante a su equipo con dos goles de ventaja. Osamanmusa y Pablo Ramírez, con sendos tiros ajustados, el tailandés en posición escorada y el malagueño tras girarse en una típica acción de su demarcación, batieron a Marquet en los minutos 8 y 12.

Manuel Moya, técnico barcelonés del Étoile, ordenó el juego de cinco con Lutin como portero jugador y la maniobra surtió efecto. Mohammed, a pase del propio Lutin, y Mouhoudine, transformando un penalti señalado por mano de Waltinho tras ser revisada la acción en la pantalla, nivelaron la contienda en un intervalo de apenas dos minutos. Con el 2-2 se llegó al descanso.

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En la reanudación Mellado tuvo el gol con un tiro que se estrelló en el poste derecho del marco francés tras ser desviado el balón por Marquet. Acto seguido un fallo de Chispi en el inicio de la jugada permitió a Bakkali voltear el resultado con un buen chut en el minuto 28. Pese a ir ganando los galos siguieron utilizando al portero jugador.

Gon Castejón, con un gran disparo desde lejos, lo empató en el 34. A cinco minutos de la conclusión Darío Gil se puso la camiseta diferente para que los meloneros tuvieran más posesión de balón y atacaran en superioridad. Sin embargo, no hubo más goles en los 40 minutos, aunque pudo llegar el triunfo del Étoile, con un tiro de El Mesrar casi sobre la bocina. El esférico se estrelló en el poste derecho de la portería defendida por Chispi con éste ya batido.

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El bronce se resolvería por penaltis -en la final de consolación se ahorran la prórroga-. Empezó lanzando el cuadro francés, para el que acertaron Mouhoudine y Mohammed y replicaron Waltinho y Tomaz. Chispi se lo paró a Lutin y Pablo Ramírez puso por delante a los rojiblancos. Aunque Megrous también marcó, Mellado no falló ante Momo Dongmo, quien salió para intentar cambiar la inercia, como tampoco lo hizo Bakkali para el Étoile.

Juninho lanzó el décimo penalti de la tanda, el quinto de su equipo, y consiguió el tanto que valió otra medalla continental, la que menos brilla pero una medalla al fin y al cabo. Lo que se le negó en las semifinales hace dos días llegó en la pelea por ese tercer puesto que hay que poner en valor.

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- Ficha técnica:

3+5. Jimbee Cartagena Costa Cálida: Chispi, Tomaz, Gon Castejón, Fran Cortés y Pablo Ramírez -equipo inicial-, Mellado, Juninho, Darío Gil, Jesús Izquierdo Osamanmusa, Waltinho y Lucas Farias.

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3+4. Étoile Lavalloise: Marquet, Mouhoudine, Lutin, Bakkali y Mohammed -equipo inicial-, Tom Kolski, Eliott Kolski, El Mesrar, Guirio, Megrous y Momo Dongmo.

Goles: 1-0, M.8: Osamanmusa. 2-0, M.12: Pablo Ramírez. 2-1, M.16: Mohammed. 2-2, M.18: Mouhoudine. 2-3, M.28: Bakkali. 3-3, M.34: Gon Castejón.

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Árbitros: Arttu Kyynaeraeinen, de Finlandia; y Dominykas Norkus, de Lituania. Mostraron la tarjeta amarilla a los jugadores del Jimbee Darío Gil (m.5), Jesús Izquierdo (m.6), Tomaz (m.21) y Fran Cortés (m.33) y a los entrenadores Duda (m.18) y dos seguidas a Rafa Fernández, quien fue expulsado (m.33) y al visitante Mohammed (m.26).

Incidencias: Partido correspondiente a la lucha por el tercer puesto en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de fútbol sala que se disputó en el Pesaro Futsal Arena de esa ciudad italiana ante unos 3.430 espectadores, unos 200 de ellos desplazados desde Cartagena. EFE

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Ij/arh