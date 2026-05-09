Zibenas, entrenador del Rytas: "Mis jugadores no han tenido miedo"

Badalona (Barcelona), 9 may (EFE).- El entrenador del Rytas Vilnius, Giedrius Zibenas, aseguró que la clave de la remontada (86-92) de su equipo frente al AEK en la final de la Liga de Campeones (BLC) fue que sus jugadores no tuvieron "miedo" en ningún momento del partido.

"Este es un grupo especial. Nunca han bajado los brazos en momentos difíciles. Lo han merecido ante un gran equipo como el AEK. No hemos entrado en pánico, nadie en el banquillo ni en el partido tuvo miedo y hemos remontado", destacó desde la sala de prensa del Olímpic de Badalona el técnico lituano.

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Zibenas afirmó que es "especial" ganar en dicho pabellón, donde la selección lituana se colgó el bronce en los Juegos Olímpico de Barcelona '92, y bromeó sobre el destino de sus próximas vacaciones. "No será en ningún otro sitio que no sea en Badalona", dijo entre risas. EFE

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