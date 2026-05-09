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El Jaén Paraíso Interior deja al Osasuna Magna al borde del abismo

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Redacción deportes, 9 may (EFE).- El Viña Albali Valdepeñas confirmó su clasificación para las eliminatorias por el título de fútbol sala, el Jaén Paraíso Interior dio un paso casi definitivo hacia ese objetivo y el CA Osasuna Magna continuará pendiente de asegurar la permanencia tras una jornada vibrante en la Primera División.

El conjunto manchego certificó su presencia después de imponerse por 5-4 al Movistar Inter en un encuentro de máxima intensidad disputado en el Virgen de la Cabeza. El equipo madrileño se adelantó con los tantos del colombianoi Harrison y Cecilio antes del minuto 12, pero el empuje de la grada impulsó una remontada exprés del Viña Albali antes del descanso. Álex Naranjo, Pato y Mateus Torres voltearon el marcador en apenas tres minutos para colocar el 3-2.

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Tras el paso por vestuarios, Álex Naranjo amplió la ventaja con el 4-2 y dejó muy encarrilado el triunfo del conjunto dirigido por Marlon Velasco. Javi Mínguez recortó diferencias para el Inter y dio emoción al tramo final, aunque el juego de cinco terminó condenando a los visitantes.

Carrasco aprovechó una recuperación para marcar a puerta vacía el 5-3 y, aunque Harrison anotó en el último segundo, el triunfo y la clasificación quedaron en Valdepeñas.

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También se acerca al objetivo el Jaén Paraíso Interior, que derrotó por 3-1 al CA Osasuna Magna en un Olivo Arena entregado. El conjunto navarro se adelantó gracias a Gustavo Marra, pero los amarillos reaccionaron con carácter en un partido marcado por la intensidad y la fe de los de Dani Rodríguez.

Esteban empató en la última acción de la primera mitad tras un saque de banda y el gol cambió el ánimo del pabellón. En la reanudación, Míchel culminó la remontada tras una acción individual llena de paciencia y calidad para establecer el 2-1.

El Osasuna Magna buscó el empate con portero-jugador, pero no encontró premio y Power sentenció el choque con el definitivo 3-1 tras una larga carrera hasta la portería rival.

Con este resultado, el Jaén Paraíso Interior queda muy cerca de sellar su presencia en las eliminatorias por el título, mientras que el conjunto navarro sigue sin asegurar matemáticamente la permanencia.

En otros encuentros de la jornada, el Servigroup Peñíscola goleó por 6-2 al ATP Iluminación Ribera Navarra en un partido homenaje al técnico Santi Valladares, que deja el equipo, Gus y Agustín Plaza, mientras que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad celebró la permanencia con una contundente victoria por 6-1 frente al Quesos El Hidalgo Manzanares. EFE

jmd/apa

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