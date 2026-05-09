2-1. El Málaga sufre, resurge con Chupete y Joaquín, y vence a un buen Sporting

Málaga, 9 may (EFE).- El Málaga, con un gol en el minuto 86 del extremo Joaquín Muñoz, consiguió un triunfo necesario y vital para seguir aspirando al ascenso, ante un Real Sporting, sin nada en juego, que se adelantó en el marcador y que al final, con 10 jugadores, al igual que el equipo malaguista, sucumbió.

El Málaga, que salió agresivo, controlando el ritmo, se encontró a un Sporting muy tranquilo, que a la contra intentaba hacer daño como ocurrió con un avance por la derecha del delantero César Gelabert, y su centro pegó en el poste derecho de la portería malaguista.

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El Sporting se lo creyó y el Málaga se asustó con las primeras llegadas al área del rival, que no iba a regalar absolutamente nada y jugaba sin presión.

Los locales sufrían, y el Sporting en una nueva acción con pase dentro del área pequeña de Guille Rosas al delantero Jonathan Dubasin, que sólo tuvo que empujar el balón dentro de la portería.

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En primera instancia fue anulado por el colegiado Rafael Sánchez, por fuera de juego, aunque tras revisarlo el VAR, le concedieron el gol en el minuto 13.

Sorpresa por la empanada malaguista, sobre todo defensiva. Tocaba remar con el marcador adverso, aunque los minutos transcurrían y la reacción no llegaba.

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La primera ocasión del Málaga llegó en el minuto 23 con un remate de cabeza de Adrián Niño, que rozó el larguero.

Quizás el partido pudo cambiar dos minutos después con la expulsión del goleador Dubasin, por una patada al central del Málaga Diego Murillo, que fue revisada por el colegiado en el monitor de campo y cambio la decisión de amarilla a roja.

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El Málaga a partir de ese momento fue un vendaval, con el Sporting defendiendo el botín, pero no atinaba, sobre todo Niño, que tuvo varias ocasiones e Izan Merino, la más clara, que desvió el guardameta ex malaguista Rubén Yáñez.

El técnico del conjunto blanquiazul no lo veía claro y realizó el primer cambio en el minuto 35, quitando a un mediocentro, el serbio Darko Brasanac, por el delantero Carlos Ruiz Chupete, disponiendo de dos puntas goleadores, entre los dos 30 goles.

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Y el encuentro se niveló en fuerzas y en número de jugadores, porque el centrocampista del Málaga Carlos Dotor, fue expulsado en el minuto 45 por empujar a un contrario cuando salía de su campo para encarar la portería malaguista.

La segunda parte con la entrada de Ramón Enríquez, en el centro del campo del Málaga, le dio más empaque, y algo cambió, porque en nueve minutos, Chupete, 20 goles, se fabricó una jugada al borde del área y su disparo entró por la izquierda de la portería igualando el duelo en el minuto 54.

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El Málaga se fue a por el gol de la victoria, jugando prácticamente todo el tiempo en el campo del Sporting, que se dedicaba a defender y perder el tiempo necesario para romper la explosión del rival.

Y el gol llegó del Málaga llegó en el minuto 86, cuando nadie se lo esperaba, un robo de Joaquín Muñoz, en el borde del área grande, y su disparo entró por la derecha de la portería de Rubén Yáñez.

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Lo pasó mal el Málaga al final, defendiendo el resultado, pero salió bien y se apuntó un triunfo necesario y excelente, que le sitúa cuarto con 66 puntos, a cinco del ascenso directo.

- Ficha técnica:

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2- Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea (Ramón Enríquez, m.46), Rafita; Larrubia (Haitam, m.69), Izan Merino, Dotor, Joaquín (Haitam, m.82); Brasanac (Chupete, m.35) y Niño (Aaron Ochoa, m.69).

1- Real Sporting: Yáñez; Guille Rosas (Miguel Conde, m.90), Pablo Vázquez, Perrin, Cuenca (Manu, m.76), Diego Sánchez (Kevin, m.76); Gelabert, Alexandre (Pablo García, m.90), Justin, Gaspar (Otero, m.58); y Dubasin.

Goles: 0-1, M.13: Dubasin. 1-1, M.54: Chupete. 2-1, M.86: Joaquín.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla al local Murillo (m.81). Roja a Dotor (m.45), y a los visitantes Cuenca (m.53), Justin (m.61), Yáñez (m.61) y Otero (m.92). Roja a Dubasin (m.25).

Incidencias: Partido de la trigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento en el día de ayer de los dos Guardias Civiles, uno de ellos de Málaga, en Huelva. EFE

jrl/arh