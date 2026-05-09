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María Pérez: “A ver quién se hace con la corona, mi amiga Antonella o yo"

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Jaén, 9 may (EFE).- La campeona olímpica, mundial y europea de marcha, la granadina María Pérez, aseguró este sábado en Jaén que afronta con ilusión el Campeonato de Europa de Birmingham, donde intentará arrebatar el título continental a la italiana Antonella Palmisano, a la que definió como “amiga y rival”.

La atleta granadina, que regresó a la competición en pista tras seis meses de ausencia, se mostró satisfecha después de imponerse en los 10.000 metros marcha del Campeonato de España Universitario disputado en la pista Ángel Cortés pese a la lluvia y el fuerte viento.

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“Después de seis meses sin competir estoy contenta con el rendimiento”, señaló la marchadora de Orce, que reconoció las dificultades climatológicas durante la prueba. “Mucho viento en la contrarrecta y lluvia, pero las sensaciones son buenas”, añadió.

María Pérez explicó que su calendario de preparación incluye una media maratón dentro de dos semanas antes de afrontar el Europeo de Birmingham, una cita en la que tendrá como gran rival a Antonella Palmisano, vigente campeona continental.

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“Birmingham está más cerca. Antonella, mi amiga y rival, defiende su título, así que a ver quién se hace con la corona de Europa”, afirmó la atleta española, una de las grandes referencias internacionales de la marcha tras conquistar los títulos olímpico, mundial y europeo.

La granadina destacó además el crecimiento del atletismo femenino español y el reconocimiento que, a su juicio, están obteniendo las deportistas en los últimos años. “Se están recogiendo los frutos de 2024 y 2025 y también que se reconozcan los hechos conseguidos por las atletas y las mujeres. Es de justicia”, indicó.

María Pérez subrayó igualmente la importancia de abrir camino a las nuevas generaciones de marchadores y recordó que encara el último ciclo olímpico de su carrera deportiva, con el horizonte puesto en los Juegos de Los Ángeles 2028.

“Yo ya lo he conseguido todo y quiero que se siga hablando de la marcha y que los menores tengan mejores condiciones de las que yo tuve cuando empecé. Ese es el objetivo”, comentó.

La marchadora andaluza valoró también la irrupción de jóvenes talentos en la especialidad y aseguró que afronta esta etapa “con alegría y disfrutando”, consciente de que se encuentra en la recta final de su trayectoria deportiva al máximo nivel. EFE

jmd/jl

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EFE

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