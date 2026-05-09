Espana agencias

2-2. Oyarzabal, de penalti, rescata un punto para la Real en el añadido

Guardar
Google icon

San Sebastián, 9 may (EFE).- Mikel Oyarzabal, con un tanto de penalti en el añadido, rescató un punto para la Real Sociedad ante el Betis (2-2), en el encuentro que disputado este sábado en Anoeta.

La primera parte fue un duelo de ida y vuelta constante en la que ninguno de los dos equipos estuvo especialmente afinado de cara a la portería rival, aunque Antony, en el minuto 39, puso por delante al Betis con un golazo desde el balcón del área.

PUBLICIDAD

Nada más salir de los vestuarios, Abde batió a la Real con un espectacular gol en una jugada individual (minuto 47). El marroquí dejó atrás a Jon Martín para, posteriormente, poner el balón en la escuadra casi sin ángulo. La Real recortó diferencias en el marcador en el minuto 79 con un tanto de Óskarsson, todo ello tras dos goles anulados por fuera de juego.

En el minuto 90, el balón dio en el brazo de Ruibal y el colegiado decretó la pena máxima a favor de la Real. Desde los once metros, Oyarzabal no perdonó para poner el definitivo 2-2 en el electrónico. EFE

PUBLICIDAD

asr/apa

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El argentino Faustino Oro hace historia y se convierte en gran maestro con 12 años

Infobae

2-1. El Málaga sufre, resurge con Chupete y Joaquín, y vence a un buen Sporting

Infobae

Zibenas, entrenador del Rytas: "Mis jugadores no han tenido miedo"

Infobae

El Jaén Paraíso Interior deja al Osasuna Magna al borde del abismo

Infobae

María Pérez: “A ver quién se hace con la corona, mi amiga Antonella o yo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”