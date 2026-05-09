2-2. Oyarzabal, de penalti, rescata un punto para la Real en el añadido

San Sebastián, 9 may (EFE).- Mikel Oyarzabal, con un tanto de penalti en el añadido, rescató un punto para la Real Sociedad ante el Betis (2-2), en el encuentro que disputado este sábado en Anoeta.

La primera parte fue un duelo de ida y vuelta constante en la que ninguno de los dos equipos estuvo especialmente afinado de cara a la portería rival, aunque Antony, en el minuto 39, puso por delante al Betis con un golazo desde el balcón del área.

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Nada más salir de los vestuarios, Abde batió a la Real con un espectacular gol en una jugada individual (minuto 47). El marroquí dejó atrás a Jon Martín para, posteriormente, poner el balón en la escuadra casi sin ángulo. La Real recortó diferencias en el marcador en el minuto 79 con un tanto de Óskarsson, todo ello tras dos goles anulados por fuera de juego.

En el minuto 90, el balón dio en el brazo de Ruibal y el colegiado decretó la pena máxima a favor de la Real. Desde los once metros, Oyarzabal no perdonó para poner el definitivo 2-2 en el electrónico. EFE

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asr/apa