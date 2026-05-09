Domingo, 9 de mayo de 2026

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. El Barcelona recibe este domingo en el Spotify Camp Nou a las 21.00 al Real Madrid en una nueva entrega del Clásico, en la que le basta un punto para asegurarse su vigésimo noveno título y segundo consecutivo a tres jornadas para el final de LaLiga EA Sports. También se juegan los partidos Mallorca-Villarreal (14.00), Athletic Club-Valencia (16.15) y Oviedo-Getafe (18.30).

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TENIS ROMA

Roma. Rafa Jódar, la gran sensación española del momento, se enfrenta al italiano Mateo Arnaldi en la tercera ronda del ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma, mientras que el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, se mide al belga Alexander Blockx.

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MOTOCICLISMO G.P. FRANCIA

Redacción Deportes. El circuito de Le Mans, escenario del Gran Premio de Francia de MotoGP, quinta prueba del mundial de motociclismo, representa este domingo una nueva oportunidad de victoria para el español Jorge Martín, ganador el sábado de la carrera al esprint por delante del líder de la general, el italiano Marco Bezzecchi, mientras que es baja Marc Márquez con una fractura en el quinto metatarso de su pie derecho tras sufrir una caída. Carreras de Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00.

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FÚTBOL INGLATERRA

Redacción Deportes. Clasificado para la final de la 'Champions' y en buena línea para ganar la Premier League inglesa, el Arsenal visita este domingo al West Ham con la intención de mantener su renta sobre el Manchester City, que sigue acechando al equipo de Mikel Arteta tras golear el sábado al Brentford.

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CICLISMO GIRO

Redacción Deportes. La 109 edición del Giro de Italia vive este su tercera y última etapa en Bulgaria con un viaje de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, jornada en la que parte como líder el uruguayo Guillermo Silva (XDS Astana), ganador el sábado en Veliko Tarnovo.

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FÚTBOL SALA LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. El Illers Balear Palma Futsal se juega (18:00 h) en Pésaro (Italia) ante el Sporting de Portugal el que sería su cuarto título continental en la máxima competición de fútbol sala. El Jimbee Cartagena pelea por el tercer puesto frente a Stella Lavalloise francés (15:00 h).

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BALONCESTO LIGA FEMENINA

Redacción Deportes. Este domingo se deciden los finalistas de la Liga Femenina de baloncesto. El Casademont Zaragoza recibe al Perfumerías Avenida (12:15) que se presenta en la capital aragonesa con una renta de dos puntos (69-67), mientras que en la otra semi, el Spar Girona se cruza en Fontajau (19:00) con el Valencia Basket, que parte con un punto de ventaja (67-66).

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BALONMANO COPA DE LA REINA

San Sebastián. El Mecalia Atlético Guardés y el Super Amara Bera Bera disputan en San Sebastián la final de la Copa de la Reina de balonmano tras superar en semifinales al Rocasa Gran Canaria y al Elda Prestigio, respectivamente (13.30).

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ATLETISMO CARRERA DE LA MUJER

Madrid. Más de 40.000 mujeres toman la salida este domingo por la mañana desde Nuevos Ministerios en Madrid en una de las carreras populares más multitudinarias de España y que este año rendirá homenaje a la esquiadora Audrey Pascual, medallista paralímpica en los pasados Juegos de Milán-Cortina.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Carrera de la Mujer, en Madrid. Homenaje a la esquiadora paralímpica Audrey Pascual (Salida a las 09:00 desde Nuevos Ministerios).

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AUTOMOVILISMO

- Acaba el Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026. Cuatro tramos, el último a las 14.15 CET.

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BALONCESTO

- Liga Endesa. Jornada 30 (FOTO): Hiopos Lleida-Surne Bilbao (12.00), MoraBanc Andorra-BAXI Manresa (12.30), Real Madrid-Río Breogán (17.00) y Valencia Basket-Kosner Baskonia (19.00).

- Liga Femenina. Semifinales, vuelta: Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida (12.15) y Spar Girona-Valencia Basket (19.00).

- NBA. Playoffs: Philadelphia 76ers-New York Knicks (21.30) y Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs (01.30).

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BALONMANO

- Copa de la Reina, en San Sebastián. Final: Atlético Guardés-Super Amara Bera Bera (13.30).

- Liga ASOBAL. 28ª jornada: Recoletas At. Valladolid-Ángel Ximénez Puente Genil (12.30) y Frigoríficos Morrazo-Irudek Bidasoa Irun (18.30).

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CICLISMO

- Giro de Italia (hasta 31). 3ª etapa: Plovdiv-Sofía, en Bulgaria (175 km). (FOTO)

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 35ª jornada (FOTO): Mallorca-Villarreal (14.00), Athletic Club-Valencia (16.15), Oviedo-Getafe (18.30) y Barcelona-Real Madrid (21.00).

- LaLiga Hypermotion. 39ª jornada: Andorra-Las Palmas (14.00), Leganés-Racing (16.15) y Córdoba-Granada y Mirandés-Eibar (18.30).

. Previa del partido Huesca-Real Sociedad B.

. Resumen y goleadores.

- Liga F. 28ª jornada: Levante-DUX Logroño (12.00), Real Madrid-Atlético de Madrid (17.00) y Costa Adeje Tenerife-Barcelona (19.00).

- Liga inglesa. 36ª jornada: Burnley-Aston Villa, Crystal Palace-Everton y Nottingham Forest-Newcastle (15:00) y West Ham-Arsenal (17:30).

- Liga italiana. 36ª jornada (FOTO): Verona-Como (12:30) y Milan-Atalanta (20:45).

- Liga francesa. 33ª jornada: Havre-Marsella, PSG-Brest y Toulouse-Lyon (21:00).

- Crónica general europea.

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FÚTBOL SALA

- Liga de Campeones de Fútbol Sala en Pésaro (Italia). Tercer puesto: Jimbee Cartagena-Etoile Lavalloise (15.00); y final: Sporting-Palma (18.00).

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GOLF

- LIV Golf. Torneo de Washington, en Potomac Falls (hasta 10). (FOTO)

- PGA Tour. Acaba el Truist Championship, en el club Quail Hollow de Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.).

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HOCKEY PATINES

- Liga de Campeones. Fase final, en Coimbra (Portugal). Final femenina: Esneca Fraga-Benfica (13.00) y final masculina: Oporto-Barça (19.00).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales, en el Circuito Bugatti de Le Mans. Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00. (FOTO)

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TENIS

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

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VELA

- SailGP. Quinta prueba, en Bermudas (y 10)

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VOLEIBOL

- Superliga masculina. Final. Primer partido: Melilla-Guaguas (17.00).

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