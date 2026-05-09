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Sinner brilla en su estreno en Roma, Italia sueña con la hazaña

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Carlos Expósito

Roma, 9 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner brilló este sábado en su regreso a Roma y venció al austríaco Sebastian Ofner (6-3 y 6-4) en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, sellando su pase a dieciseisavos y comenzando el camino con el que Italia sueña: la hazaña de ganar en Roma el último del circuito que le falta.

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Era máxima la expectación en su regreso al Foro Itálico. El público italiano sueña con verlo conquistar en casa el único Masters 1.000 que aún falta en su palmarés, especialmente después de que el año pasado Carlos Alcaraz les arrebatara ese momento. Y el transalpino no falló ante su gente.

Ofner quiso pelearlo. Mostró carácter y lo intentó de todas las formas, consciente de que era también su oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y lograr su primera victoria ante un top-10. Corrió cada bola al frente de la red y respondió a los derechazos de Sinner. Firmó saques potentes que incomodaron al italiano, pero ante el jugador más en forma del circuito, poco se puede hacer.

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El de San Cándido, superior de principio a fin, no dio opción ante un estadio abarrotado que lo ovacionaba punto a punto. Y con sus padres viéndolo. Cerró el triunfo en 1 hora y 41 minutos. Ilusiona, y en Italia ven posible la hazaña, aunque todavía quede un largo camino y el deporte sea siempre imprevisible.

El austriaco, número 82, aprovechó que Sinner bajó el ritmo en cierto momento del partido para tratar de acercarse en el marcador. Tras dos parones de varios minutos debido a que dos espectadores, en momentos distintos, tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos, el italiano lo dejó claro: quiere el 'Career Golden Masters'.

Con esta victoria, Sinner se acerca además a otro gran objetivo en Roma: superar la racha de 31 victorias consecutivas en torneos Masters 1.000 que ostenta Novak Djokovic. Con el triunfo de este sábado, igual las 29 de Roger Federer.

"En un año muchas cosas pueden cambiar", dijo Sinner sobre la pista al término del partido, mandando un mensaje claro a los italianos de que va a luchar por la gesta de los nueve títulos Masters 1.000, que solo logró Djokovic (hasta en dos ocasiones).

Han pasado cincuenta años desde que un italiano levantó el trofeo en la arcilla romana, desde que lo hiciera Adriano Panatta en 1976. El Foro Itálico sueña con romper esa larga sequía y que un transalpino volver a formar parte de su historia.

Sobre el papel, el italiano lo tiene todo de cara. La ausencia de Alcaraz y la eliminación de Djokovic el viernes lo refuerzan, aunque nombres ya consolidados como Alexander Zverev o nuevas sensaciones como Rafael Jódar o Flavio Cobolli podrían complicarle el camino.

El número uno del mundo se dio un baño de masas en los días previos, y llegaba a Roma en un gran momento de forma, después de encadenar cinco títulos consecutivos en este nivel en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.

Confirmó su condición de favorito al imponerse de manera contundente a Ofner en su estreno en la edición de este año, y se enfrentará en tercera ronda al ganador del partido entre Alexei Popyrin y Jakub Mensik. EFE

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