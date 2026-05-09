Temas del día de EFE España del domingo 10 de mayo de 2026

HANTAVIRUS CRUCERO

Granadila de Abona (Tenerife) - Un amplio despliegue sanitario espera en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) al MV Hondius, el crucero neerlandés con 144 personas con un brote de hantavirus a bordo que llega esta madrugada a Canarias y cuyo pasaje será desembarcado este mismo domingo y repatriado a sus países de origen.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

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Sevilla - Los líderes de los principales partidos arropan a sus candidatos en el último fin de semana de la campaña andaluza, que llevará al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a Cádiz, en un acto junto a la candidata socialista, María Jesús Montero, y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Málaga, en el que será su primer mitin de la campaña con Juanma Moreno.

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LUGO AYUNTAMIENTO (Claves)

Santiago de Compostela - La ciudad de Lugo tiene una alcaldesa del PP veintisiete años después por una moción de censura apoyada por una exedil socialista, ahora asesora, y debatida en un pleno tenso con detractores y defensores en la calle. Estas son algunas de las claves de la nueva etapa. Ana Martínez.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023494739)

SALUD TABACO

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Madrid - Dos décadas después de la ley del tabaco, que prohibió su consumo en lugares como los centros de trabajo y hospitales, uno de los grandes retos es frenar el vapeo que se ha disparado entre los adolescentes: "Ya lo han probado uno de cada cuatro niños de entre 12 y 13 años", explica a EFE Raquel Fernández, presidenta de Nofumadores.org.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022058330)

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SIEMENS ESTRATEGIA (Entrevista)

Madrid - El consejero delegado de Siemens España, Fernando Silva, destaca en una entrevista con EFE que ahora que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, es el momento idóneo para que España se presente como el tercer pilar del bloque y que lidere, junto a Alemania y Francia, una Europa más innovadora.

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IBM CENTENARIO

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Madrid - IBM, uno de los referentes mundiales en nube híbrida, inteligencia artificial (IA) y computación cuántica, cumple cien años en España, un periodo de continua transformación en el que la compañía ha estado presente en el referéndum de la Constitución, los Juegos Olímpicos de 1992 o en la creación del MareNostrum.

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COHETE ESPACIO

Madrid - La empresa española PLD Space está cada vez más cerca de estrenar su cohete Miura 5 con un vuelo demostrativo el segundo semestre de este año. "El programa está siguiendo su curso", afirma a EFE Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo, quien, ante la proximidad de la fecha, reconoce: "Esto se disfruta y sufre a partes iguales".

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DERECHOS HUMANOS (Entrevista)

Barcelona - La filósofa estadounidense Judith Butler, referente internacional en feminismo y 'queer', aborda en una entrevista con EFE cómo la ultraderecha usa el miedo para ganar poder y recortar derechos.

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LITERATURA NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - 'Una vida buscando' es el título de la nueva novela del escritor y rapero londinense Kae Tempest y en la que, como explica en una entrevista con EFE, relata la vida de una persona no binaria que tras pasar una larga temporada en prisión regresa a su ciudad natal. Carla P. Gumbau.

(Texto a las 08:30. 728 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LITERATURA HISPANOAMÉRICA

Santillana del Mar - El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez reivindica el papel de la literatura como "un lugar de duda frente al juicio constante" de las redes sociales y parte del debate público en una entrevista con EFE, tras participar en un encuentro sobre literatura y pensamiento en Santillana del Mar.

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MÚSICA IBIZA (Entrevista)

Ibiza - El guitarrista Gilby Clarke, integrante de los Guns N’Roses en el mejor momento de la banda, disfruta igual tocando ante públicos reducidos que frente grandes multitudes: “No importa el tamaño del escenario, estaré bien mientras toque mi guitarra”, asegura en una entrevista con EFE.

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CÓMIC GATO (Entrevista)

Barcelona - El historietista Oriol Hernández sentía que tenía pendiente "una conversación" con un amigo que llevaba fallecido veinte años, una charla que ha canalizado a través de 'Soy un gato' (Norma), una odisea en viñetas de paisajes surrealistas y oníricos que sirve además de crítica, nada velada, al capitalismo más rampante, ha explicado en una entrevista con EFE. Sergio Andreu.

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - La inestabilidad del tiempo continuará el domingo en amplias zonas del norte y oeste peninsular, con chubascos, tormentas y granizo, y probables precipitaciones en el interior, mientras en el área mediterránea y Baleares se registrarán cielos poco nubosos, con ascenso de temperaturas en esas zonas, pero con descensos en el centro y el norte de la Península.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- La Línea de la Concepción (Cádiz).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, intervienen en un acto en el Campo de Gibraltar. Palacio de Congresos de La Línea dela Concepción, Avenida Príncipe de Asturias, y streaming en las redes sociales del PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, participa en un encuentro con autónomos y atiende antes a la prensa. Cafetería del Hotel Albariza

12:00h.- Málaga.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin junto al candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno. Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda, Avda. Santa Rosa de Lima, 7, y streaming en las redes sociales del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Almería.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa en un acto público en Almería Anfiteatro de La Rambla.

13:00h.- Lebrija (Sevilla).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé atiende a los medios tras una reunión con la Asociación de Autónomos del Bajo Guadalquivir. Casa de la Cultura. Calle Tetuán, 15.

13:00h.- Zamora.- IU ZAMORA.- Asamblea de Izquierda Unida de Zamora en la que se elegirá el cabeza de lista de Zamora en las próximas elecciones municipales de 2027 que sustituirá en ese puesto al actual alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, que ha manifestado su intención de no presentarse a la reelección tras tres mandatos al frente del Ayuntamiento. Sede de IU de Zamora. (Texto) (Foto)

15:00h.- Lebrija (Sevilla).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé atiende a los medios tras una reunión con la Asociación de Autónomos del Bajo Guadalquivir. Casa de la Cultura. Calle Tetuán, 15.

ECONOMÍA

10:00h.- Burgos.- TREN BURGOS.- La Sociedad Civil Burgalesa (Socibur) organiza una marcha lenta de vehículos entre Burgos y Aranda de Duero para reclamar la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Aranda de Duero-Burgos, conocida como Tren Directo, cerrada desde que una bateadora se quedara atascada en el túnel de Somosierra. (Texto) (Foto)

12:00h.- Salamanca.- TREN SALAMANCA.- Instituciones, empresas y sociedad civil de Salamanca se concentran en la plaza de los Bandos para reclamar la mejora de las conexiones ferroviarias. Plaza de los Bandos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Pamplona.- PROTESTA BIOGÁS.- Plataformas contrarias a las plantas de biogás proyectadas en varios municipios convocan una manifestación de rechazo. Baluarte.

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CRISIS VIVIENDA.- La plataforma Derecho a Techo celebra un funeral simbólico en el barrio de Guarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, para denunciar la expulsión de los vecinos por la especulación inmobiliaria y la proliferación de viviendas turísticas. Del antiguo Cine Guanarteme a la plaza del Pilar.

SOCIEDAD

.- Granadila de Abona (Tenerife).- HANTAVIRUS CRUCERO.- Un amplio despliegue sanitario espera en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) al MV Hondius, el crucero neerlandés con 144 personas con un brote de hantavirus a bordo para el que la Organización Mundial de la Salud ha pedido ayuda (hora declarada de llegada: 12.00, hora estimada, entre 2.00 y 5.00). Puerto de Granadilla (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- CARRERA CÁNCER.- Carrera de la Mujer contra el Cáncer. Paseo de la Castellana-Nuevos Ministerios hasta Parque del Oeste. (Texto) (Foto)

12:00h.- Pamplona.- PROTESTA BIOGÁS.- Plataformas contrarias a las plantas de biogás proyectadas en varios municipios convocan una manifestación de rechazo. Baluarte.

10:00h.- Madrid.- BIODIVERSIDAD INSECTOS.- El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) presenta una exposición fotográfica de insectos y artrópodos que habitan en la ciudad a través de la mirada del fotógrafo Máher Fahim. La muestra está realizada con la técnica de la fotomacrografía, que construye una única imagen muy precisa a partir de cientos de fotografías y de una iluminación personalizada. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Lorca (Murcia).- TERREMOTO LORCA.- Lorca conmemora este lunes el décimo quinto aniversario del terremoto de 5,2 grados de magnitud que la destruyó el 11 de mayo de 2011 y lo hace sin actos oficiales, intentando pasar página de la tragedia, pero sin ocultar el orgullo de haber conseguido su plena reconstrucción en un tiempo récord y de haber entrado en un período de “renacimiento”. Antonio Montoro. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.- Bilbao.- CINE FANTÁSTICO.- El Festival de Cine Fantástico – FANT, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, presenta la película “Buffet libre”, dirigida por Zoe Berriatúa, que compite en la Sección Oficial. cines Golem Alhóndiga.

11:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- AnimaNaturalis y CAS International organizan un acto para recordar a los toros muertos en las plazas de España durante el último año. Frente a la Plaza de Toros de Las Ventas.

11:00h.- Cáceres.- CÁCERES WOMAD.- El pasacalles y actividades infantiles como pintacaras centran la jornada del domingo que pone el cierre al festival WOMAD Cáceres.

11:30h.- Vitoria.- DÍA DANZA.- 26 centros de danza de Vitoria se unen para celebrar el Día de la Danza, con 610 bailarines Plaza España (Foto)

18:30h.- Valladolid.- TOROS VALLADOLID.- Los diestros Alejandro Talavante, Juan Ortega y Borja Jiménez están anunciados en la primera corrida de toros de la feria taurina de San Pedro Regalado, los toros pertenecen a la ganadería de Jandilla. Plaza de toros (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Conde de Mayalde para David Galván, Román y Gonzalo Caballero. Las Ventas. (Texto) (Foto)

EFE

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