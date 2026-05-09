2-0. El Valladolid hunde a un Zaragoza valiente y entregado

Inés Morencia

Valladolid, 9 may (EFE).- El Valladolid, con un gol de Latasa en el minuto 3 y otro de Carvajal en su debut en Segunda, hundió a un Zaragoza valiente y entregado, que terminó con un jugador menos, y con una gran frustración.

PUBLICIDAD

Había más que tres puntos en juego, porque estos suponían dejar prácticamente asegurada la permanencia, en el caso de los vallisoletanos, o de dar la opción a los maños de seguir enganchados en esa misma lucha por eludir el descenso.

Y fueron los locales los que tomaron la iniciativa en el marcador, con un tempranero gol de Latasa quien, con un perfecto remate de cabeza tras un córner, superaba a la defensa y al meta visitantes con total contundencia.

PUBLICIDAD

Un jarro de agua fría para un Zaragoza que no podía permitirse el lujo de lamerse la herida, y sabedor de ello, fue a buscar, de inmediato, la posesión del balón, para desplegar su mordiente ofensiva.

Y esa obligación de cara al marcador, derivó en una falta de precisión de los aragoneses. Errores que permitían a los locales disfrutar de rápidas transiciones que, sin embargo, no obtuvieron rédito.

PUBLICIDAD

Pero los de David Navarro no bajaron la guardia, y buscaron con hambre la meta local, con un Dani Gómez que hizo intervenir a Aceves en dos ocasiones, para evitar el empate del rival. De ahí que se llegara a descanso con el 1-0 para el Real Valladolid.

No era cuestión de vivir de las rentas, porque el cuadro zaragozano iba a ir a por todas, en la segunda mitad. Y dejó muy clara su ambición, con dos llegadas que terminaron con la intervención de Aceves.

PUBLICIDAD

La primera, para detener un remate de cabeza de Insua, tras un saque de falta; y la segunda, para desviar un potente disparo desde la frontal de Toni Moya. El conjunto aurinegro se acercaba cada vez más, y con mucho peligro.

Tanto que Dani Gómez pudo equilibrar el resultado con un disparo que repelió la base del poste. Los maños se habían desatado en el plano ofensivo, ante un Real Valladolid al que se le olvidó jugar, y que parecía conformarse con su mínima ventaja.

PUBLICIDAD

Pero no dudaron en defensa, lo que iba aumentando la ansiedad del Real Zaragoza, que se quedó con un jugador menos tras la roja directa a Soberón.

Y en un fallo defensivo de los maños, Carvajal, que acababa de saltar al césped para debutar con el primer equipo, recuperó el esférico, controló y, en el uno contra uno contra Adrián Rodríguez, definió a la perfección con un tiro cruzado.

PUBLICIDAD

Eso aportó la tranquilidad necesaria al cuadro blanquivioleta para amarrar una importantísima victoria que deja a los aragoneses con mínimas opciones de salvación.

-- Ficha técnica:

PUBLICIDAD

2 - Real Valladolid: Aceves; Alejo, Tomeo, David Torres, Clerc; Ponceau (Marcos André, m.70), Juric, Lachuer (Maroto, m.62); Peter (Sanseviero, m.62), Latasa (Amath, m.84), Biuk (Carvajal, m.84).

0 - Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Juan Sebastián, Insua (Mario Soberón, m.77), El Jamiq (Alejandro Gomes, m.46), Larios; Keidi Bare, Toni Moya; Francho (Kodro, m.64), Rober, Cuenca (Hugo Pinilla, m.56); Dani Gómez (Pomares, m.77).

PUBLICIDAD

Goles: 1-0, m.3: Latasa. 2-0, m.86: Carvajal

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité valenciano). Amonestó a los locales Biuk (m.23), David Torres (m.41), Ponceau (m.57), Lachuer (m.58), Mario Maroto (m.66), y a los visitantes Insua (m.15), El Yamiq (m.45), Pomares (m.79), Larios (m.90). Además, mostró roja directa a Soberón (m.81).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 17.969 espectadores. Con motivo del 200 aniversario de su fundación, representantes de la Policía Local de Valladolid realizaron el saque de honor. EFE

mim/pcr/apa