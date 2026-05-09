Espana agencias

Activistas de Flotilla en huelga hambre dejarán protesta si liberan a otros dos compañeros

Guardar
Google icon

Pamplona, 9 may (EFE).- Los activistas Patxi Calleiras y Lander Aurrekoetxea que han formado parte de la última Global Sumud Flotilla y que este sábado habían iniciado una huelga de hambre en Pamplona van a interrumpir esa protesta si son liberados el hispanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

"Si esto se confirmara, si tenemos fehacientemente noticia de que nuestros compañeros están en libertad, abandonaríamos la huelga de hambre, como lo harían también nuestras compañeras de Bilbao y el resto de compañeros a lo largo y ancho del planeta", ha indicado en una grabación Aurrekoetxea.

PUBLICIDAD

Los dos activistas de la Flotilla Global Sumud que siguen detenidos, el hispanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, serán liberados y entregados este sábado a las autoridades de inmigración israelíes, según informó el servicio de inteligencia doméstica (Shin Bet) al equipo legal Adalah.

"Hoy mismo (se espera que salgan) y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación", confirmó en un comunicado Adalah, que aseguró estar monitorizando de cerca la situación para "asegurar que la liberación se lleve a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días".

PUBLICIDAD

Calleiras y Aurrekoetxea habían anunciado este sábado que a partir de las 14:00 horas iban a comenzar una huelga de hambre para protestar contra las detenciones de quienes participaban en la última flotilla a Gaza, incluidos el hispano palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

"Al mismo tiempo que realizábamos la rueda de prensa para anunciar que Patxi Calleiras y Lander Aurrekoetxea empezábamos una huelga de hambre en coordinación con dos compañeras en Bilbao y mucha otra gente en otros lugares del planeta, explicábamos los motivos, pero el motivo fundamental de la huelga de hambre era la denuncia y la petición de libertad de nuestros compañeros Thiago Ávila y Saif Abukeshek", ha dicho Aurrekoetxea.

"Ya comentábamos en la rueda de prensa esta mañana a los medios de comunicación y agencias que había una noticia un poco paralela a la rueda de prensa que decía que el ministro de Exteriores, (José Manuel) Albares, estaba anunciando la libertad de nuestros compañeros", ha agregado.

Aurrekoetxea ha subrayado que permanecen "atentos a cómo se desarrolle el curso de la flotilla que ahora mismo está llegando a Turquía y que partirá dirección Gaza, probablemente en una semana".

"Si hubiera que tomar medidas de este estilo, volveríamos a tomarlas", ha advertido.

Saif Abukeshek fue detenido el pasado 30 de abril en aguas griegas por Israel cuando viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y fue trasladado junto al activista brasileño, Thiago Ávila, al centro de detención de Shikma, en la ciudad israelí de Ashkelon. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Armengol tilda de "antipatriótica" a la derecha por "criticar" a España en el extranjero

Infobae

Prisión para el detenido por la muerte de un hombre en una disputa de tráfico en Sevilla

Infobae

El presidente de la Xunta de Galicia reclama que acabe la "locura" del Gobierno de Sánchez

Infobae

Sabalenka, eliminada en tercera ronda tras perder con Cirstea

Infobae

0-0. Un empate con sabor a castigo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”