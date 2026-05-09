Activistas de Flotilla en huelga hambre dejarán protesta si liberan a otros dos compañeros

Pamplona, 9 may (EFE).- Los activistas Patxi Calleiras y Lander Aurrekoetxea que han formado parte de la última Global Sumud Flotilla y que este sábado habían iniciado una huelga de hambre en Pamplona van a interrumpir esa protesta si son liberados el hispanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

"Si esto se confirmara, si tenemos fehacientemente noticia de que nuestros compañeros están en libertad, abandonaríamos la huelga de hambre, como lo harían también nuestras compañeras de Bilbao y el resto de compañeros a lo largo y ancho del planeta", ha indicado en una grabación Aurrekoetxea.

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Los dos activistas de la Flotilla Global Sumud que siguen detenidos, el hispanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, serán liberados y entregados este sábado a las autoridades de inmigración israelíes, según informó el servicio de inteligencia doméstica (Shin Bet) al equipo legal Adalah.

"Hoy mismo (se espera que salgan) y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación", confirmó en un comunicado Adalah, que aseguró estar monitorizando de cerca la situación para "asegurar que la liberación se lleve a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días".

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Calleiras y Aurrekoetxea habían anunciado este sábado que a partir de las 14:00 horas iban a comenzar una huelga de hambre para protestar contra las detenciones de quienes participaban en la última flotilla a Gaza, incluidos el hispano palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila.

"Al mismo tiempo que realizábamos la rueda de prensa para anunciar que Patxi Calleiras y Lander Aurrekoetxea empezábamos una huelga de hambre en coordinación con dos compañeras en Bilbao y mucha otra gente en otros lugares del planeta, explicábamos los motivos, pero el motivo fundamental de la huelga de hambre era la denuncia y la petición de libertad de nuestros compañeros Thiago Ávila y Saif Abukeshek", ha dicho Aurrekoetxea.

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"Ya comentábamos en la rueda de prensa esta mañana a los medios de comunicación y agencias que había una noticia un poco paralela a la rueda de prensa que decía que el ministro de Exteriores, (José Manuel) Albares, estaba anunciando la libertad de nuestros compañeros", ha agregado.

Aurrekoetxea ha subrayado que permanecen "atentos a cómo se desarrolle el curso de la flotilla que ahora mismo está llegando a Turquía y que partirá dirección Gaza, probablemente en una semana".

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"Si hubiera que tomar medidas de este estilo, volveríamos a tomarlas", ha advertido.

Saif Abukeshek fue detenido el pasado 30 de abril en aguas griegas por Israel cuando viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y fue trasladado junto al activista brasileño, Thiago Ávila, al centro de detención de Shikma, en la ciudad israelí de Ashkelon. EFE

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