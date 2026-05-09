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Romario quiere a Neymar en el Mundial y rechaza renovación anticipada de Ancelotti

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Río de Janeiro, 9 may (EFE).- El exdelantero Romario, campeón mundial con Brasil en 1994, considera que Neymar es un futbolista excepcional que tiene que ser convocado para el Mundial de 2026 y condiciona la renovación del contrato del actual técnico de la Canarinha, Carlo Ancelotti, a la conquista del título mundial.

El exgoleador del Barcelona se sumó al coro de futbolistas brasileños que defienden la convocatoria de Neymar para el Mundial pese a que el atacante del Santos aún no está en sus mejores condiciones y sigue sin volver a exhibir su mejor fútbol.

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"Neymar tiene que ir al Mundial. Él puede hacer la diferencia, es respetado y va a ayudar a Brasil", afirmó el exfutbolista y senador brasileño en una entrevista a la televisión Record que será transmitida el domingo, pero de la que ya se divulgaron algunos apartes.

Romario sólo lamentó que la presencia de Neymar en el equipo que disputará el Mundial pueda desestabilizar a algunos jóvenes que aspiran a ser consideradas estrellas, ya que, en su opinión, "esas vanidades tontas existen en el fútbol".

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Ancelotti, que este mes completa un año como seleccionador brasileño, hasta ahora no ha tenido en cuenta al exjugador del Barcelona y del PSG y ha reiterado que sólo convocará al Mundial a los jugadores que estén al 100 % de sus condiciones físicas.

Precisamente sobre el entrenador italiano, Romario consideró equivocado que se le renueve el contrato como seleccionador por cuatro años antes de la disputa del Mundial, algo que ya dan como un hecho tanto el técnico como la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Yo no renovaría con Ancelotti antes del Mundial. Sólo le renovaría si fuese campeón", afirmó.

Pero esa posibilidad es considerada difícil por el exfutbolista, que no considera a Brasil como el gran favorito al título.

"La selección brasileña está mas o menos. Está atrás de Argentina, Francia, Portugal, España y Alemania", dijo.

Igualmente considera difícil que algún brasileño sea elegido como el mejor el Mundial 2026, como él lo fue en 1994. "Ninguno está en condiciones de ser el mejor del Mundial, ni Neymar", afirmó. EFE

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EFE

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