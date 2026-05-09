Tellado reivindica en O Carballiño un PP "por encima de la conflictividad" y pide "fuerza" para elecciones

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reivindicado en el municipio ourensano de O Carballiño un Partido Popular "por encima de la conflictividad" y ha pedido "más fuerza que nunca" para afrontar las próximas elecciones municipales y generales.

"Ya le gustaría a BNG o PSOE poder reunir a mil personas y no acabar a palos", ha trasladado este sábado en su intervención durante la primera Romería del PP de Ourense celebrada en el municipio de O Carballiño, en la que han intervenido, además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el de la Diputación, Luis Menor, y el portavoz popular de O Carballiño y alcalde en funciones, José Castro-Gil, y que ha contado con la participación de cerca de 1.500 personas.

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Asimismo, Tellado ha puesto en valor un partido que "nace para estar al servicio de la gente", y ha criticado al Gobierno central por ir "contra Ourense" y estar "más preocupado por la familia de Pedro Sánchez", lamentando que socialistas van "de juzgado en juzgado" y apuntando a nacionalistas como "socios cómplices".

En este contexto, el secretario general ha criticado a socialistas y nacionalistas por "falta de compromiso", traducida en cuestiones como el "cierre de cuarteles" de la Guardia Civil, "poner en el cajón" el proyecto de la A-66 que conecta Ourense y Lugo o la "reducción de frecuencias de alta velocidad" entre Madrid y Ourense. "Qué bien le haría a Ourense y a Galicia si Alberto Núñez Feijóo estuviese en el Palacio de la Moncloa", ha señalado.

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"MUCHO QUE MANTENER Y MUCHO QUE GANAR"

Algo en lo que también ha incidido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha celebrado un partido cuyos miembros están "trabajando y dando esperanza", y ha insistido en la necesidad de "presentar las mejores candidaturas" para 2027, recalcando que hay "mucho que mantener y mucho que ganar".

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Asimismo, Rueda ha criticado al Ejecutivo central como artífice de una situación "bochornosa y avergonzante", señalando que es "síntoma de que nada funciona". "Pido que este año sigamos trabajando con seriedad y rigor y escuchando a la gente", ha añadido.

En este sentido, el líder del Ejecutivo gallego ha enfatizado a su partido como uno "con sentido común", que "llama a las cosas por su nombre", que "no es sectario" y que "no pierde el tiempo en cosas sin importancia". "Enfrente tenemos lo contrario", ha lamentado.

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"La política está en los detalles", ha subrayado, y ha elevado al PP como un partido "en forma y unido" que "gestiona con humildad" y "está orgulloso de lo que es".

"MUCHAS MÁS MUJERES" ALCALDESAS

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En el acto, también el líder del PP ourensano y presidente provincial, Luis Menor, ha apuntado a un 2027 con "muchas más alcaldesas del PP", en Ourense, y ha instado a "gobernar en los más de 54 ayuntamientos" en los que "ya lidera el PP".

En este sentido, Menor ha subrayado la necesidad de "recobrar ayuntamientos", así como "retomar la mayoría absoluta" en la provincia, "recuperar la posición como partido" en la ciudad de Ourense --gobernada por Gonzalo Pérez Jácome (DO)-- y "restaurar el sentido común" en España con Alberto Núñez Feijóo "en la presidencia".

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"Somos un ejemplo como partido. Nos juntamos, celebramos y ganamos las elecciones. Somos un partido de gobierno, responsable, capaces de pactar, dialogar y mejorar nuestro pueblo", ha señalado Menor, y ha incidido en una "renovación en casi la mitad de las agrupaciones locales" de la provincia.

A lo que José Castro-Gil ha ampliado asegurando que este es un partido "unido, aunque vengan problemas" y ha avanzado que queda un año "largo" para trabajar y conseguir "algo grande en Ourense y en Galicia".

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