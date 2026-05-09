Pubill, sobre el Mundial 2026: “Estoy contento con mi rendimiento y ojalá se dé”

Madrid, 9 may (EFE).- Marc Pubill, defensa del Atlético de Madrid, deseó este sábado que “ojalá se dé” su convocatoria con la selección española para el Mundial 2026 y expresó que ha sido una “temporada buena” del equipo, que ha hecho “una gran Liga de Campeones” y ha jugado la final de la Copa del Rey, aunque la perdió en los penaltis.

“Creo que siempre lo he dicho. Intento no pensar en el futuro ni en el pasado, intento pensar en el hoy, y hoy el partido no ha salido como queríamos. Sí que es cierto que estoy feliz por cómo ha ido mi primera temporada aquí, estoy contento con mi rendimiento y ojalá se dé”, contestó el central sobre la posibilidad de disputar el Mundial.

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Su campaña ha sido brillante. “Obviamente, yo me sentía capaz de lo que he hecho, pero sí que me ha sorprendido un poco a mí mismo. Estoy contento con mi temporada y preparar la siguiente para hacerlo de la mejor manera”, expuso.

El equipo ha terminado sin títulos. “Está claro que es un momento complicado, aunque creo que el balance de la temporada es positivo. Hemos hecho una gran Champions, nos metimos en la final de Copa, aunque la perdiéramos por penaltis. Y ser terceros ahora está un poco complicado. El partido no nos ha salido como queríamos, pero el equipo lo ha intentado hasta el final y nada que reprocharnos”, aseguró.

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“El fútbol es el fútbol, no siempre es justo, creo que el equipo siempre ha dado todo y siempre ha salido al campo con la intención de ganar. Esta temporada ha sido buena. Nos hubiera gustado a todos ganar la Copa y la Champions, pero no ha podido ser, así que a pensar en estos tres partidos que quedan y en la siguiente temporada”, dijo Pubill, que lamentó la falta de contundencia del equipo en determinados tramos de la campaña. EFE