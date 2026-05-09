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Pablo Hernández: nos vamos con la sensación de haber dejado escapar dos puntos

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Ceuta, 9 may (EFE).- El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, ha advertido este sábado que el punto logrado en el Alfonso Murube ante el Ceuta (1-1) le ha dejado la sensación "de haber perdido dos puntos".

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico castellonese ha comentado: "la primera parte ha sido de ritmo bajo, el parón también de esa incidencia médica en la grada nos ha costado coger nuestro ritmo pero aún así hemos sido capaces de crear dos o tres situaciones bastante claras de gol".

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Pablo Hernández destacó especialmente el rendimiento de su equipo tras el descanso. "La segunda parte yo creo que hemos salido muy bien, hemos metido una marcha más y hemos sido capaces de generar muchas ocasiones claras pero en esta categoría, cuando no matas los partidos y no eres capaz de aprovechar esas ocasiones que tienes, en cualquier acción, en este caso un penalti, te vas con un punto cuando creo que has hecho méritos para llevarte los tres".

Preguntado directamente por la sensación de haber dejado escapar dos puntos importantes en la pelea por el ascenso, el entrenador no ha ocultado su decepción. "Sí, por supuesto, sobre todo en la segunda parte hemos tenido muchísimas ocasiones prácticamente mano a mano con Vallejo, algunas las ha parado y otras no hemos sido capaces de acertar entre los tres palos".

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Por su parte, el entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha declarado que "la imagen que hemos dado es la habéis visto ustedes, es decir, creo que una vez más hemos los huevos como castores, esa es la realidad".

José Juan Romero ha defendido que su equipo "tendrá menos cosas que muchos, pero jugamos muy bien y cuando hay que competir, competimos, además de que en el primer tiempo hemos sido superiores", afirmó.

Sobre la segunda mitad, Romero ha admitido que "es verdad que ellos quizás han tenido las opciones más claras pero me voy a callar por la dinámica de las decisiones".

El técnico destacó especialmente la capacidad de reacción de su plantilla en los momentos más complicados del encuentro. "Cuando peor estaba el escenario, nuevamente nos hemos levantado, hemos tirado del resto que nos queda en el depósito para sacar un punto ante otro enorme equipo", ha añadido. EFE

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EFE

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