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MoraBanc, con toda la plantilla ante el Manresa en una de sus últimas opciones de salvarse

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Andorra La Vella, 9 may (EFE).- El Morabanc Andorra dispone de toda su plantilla para recibir al BAXI Manresa el domngo a las 12:30 en una de sus últimas opciones para evitar el descenso de categoría.

El equipo dirigido por Žan Tabak cuenta con el alero Stan Okoye que dejo fuera de la convocatoria, en el último partido, a Xavier Castañeda.

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Los del Principado continúan en puestos de descenso, pero su milagroso triunfo del sábado pasado contra La Laguna Tenerife les dio vida aunque están a un triunfo del Dreamland Gran Canaria con un partido más los canarios y a uno del Recoletas Salud San Pablo Burgos y uno también del Casademont Zaragoza. Por tanto, el sábado pasado incluyeron a los aragoneses en está lucha para no entrar en la penúltima posición.

El técnico de Split también recuperó deportivamente el mejor nivel del escolta Kyle Kuric. El norteamericano anotó el triple decisivo sobre la bocina contra los tinerfeños y dio el triunfo al MoraBanc en una pista complicada. Este aspecto le hace ser más positivo al entrenador ya que suma un jugador más a la causa.

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La mejora de los andorranos pasa por la defensa, pero aún no lo han logrado en toda la temporada. El BAXI Manresa llega al Principado después de ganar a uno de los mejores equipos ACB y también de la Euroliga, el Valencia Basket. Los de Diego Ocampo tienen viejos conocidos en su plantilla con los bases Ferran Bassas y Dani Pérez y el ala pívot Pierre Oriola. El primero de ellos era el capitán del MoraBanc en el inicio de la temporada y acabó marchando al BAXI Manresa por la puerta de atrás.

El MoraBanc estará atento a la visita del Recoletas Salud San Pablo Burgos a la pista del Barça, el partido entre el Casademont Zaragoza contra el Coviran Granada y el Dreamland Gran Canaria descansa ya que ganó el partido de la jornada 30 contra el Unicaja Málaga.

En el partido de la primera vuelta, el MoraBanc, en aquella época dirigido por Joan Plaza, perdió por 91-84 con los 22 puntos de Obasohan. Por parte andorrana destacó Artem Pustovyi con 18 puntos. En su última visita al Pavelló Toni Martí, el BAXI Manresa perdió por 83-81 con los 18 puntos de Nikos Chougkaz con Mario Saint-Supery con 20 puntos liderando a los catalanes.

Los de Žan Tabak no ganan un partido de local desde el 7 de marzo cuando superaron por 113-111 al Casademont Zaragoza. Desde entonces, tres derrotas consecutivas, pero ahora no se pueden permitir ningún error y más cuando sólo faltan cinco jornadas para acabar y de estos cinco partidos, tres son en el Principado contra BAXI Manresa el domingo, el Recoletas Salud San Pablo Burgos el siguiente y para acabar con el Barça.

Por su parte, los de Diego Ocampo han ganado tres de sus últimos cuatro partidos y están jugando estás jornadas sin nada de presión por sus 12 victorias. EFE

vds/and

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EFE

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