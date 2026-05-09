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Martín suma su victoria dieciocho al 'sprint'; 'pole position' para Guevara y Fernández

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha sumado su victoria número dieciocho en una carrera 'sprint' al vencer la del Gran Premio de Francia de MotoGP disputada en el circuito 'Bugatti', en el que los también españoles Izan Guevara (Kalex) y Adrián Fernández (Honda) lograron las 'pole position' de sus categorías.

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Esta es la segunda victoria de Martín en la actual temporada, después de protagonizar una magistral salida que le llevó desde el octavo puesto hasta el liderato en las tres primeras curvas de la carrera y con un espectacular exterior a Bezzecchi, Bagnaia y Marc Márquez, quien no logró acabar la prueba al sufrir una espectacular y fuerte caída en las vueltas finales.

Programada a trece vueltas, cuando se apagó el semáforo rojo Bagnaia no supo aprovechar su posición en la 'pole' y se vio superado tanto por Bezzecchi como por Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), con un Martín que buscó el hueco para colarse desde la octava plaza hasta el liderato en apenas tres curvas y por el exterior de la última de ellas.

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Se podría decir que ahí se acabó la carrera pues Jorge Martín, con el circuito limpio por delante de él, se fue marchando poco a poco de todos sus rivales camino de la victoria, mientras que por detrás de él Marco Bezzecchi no pudo impedir que le superase 'Pecco' Bagnaia para adjudicarse la segunda posición.

En la penúltima vuelta se produjo uno de los momento más destacados de la carrera, protagonizado por Marc Márquez, que voló literalmente por los aires con su moto completamente destrozada como consecuencia de haber pisado el arcén con la rueda trasera.

Márquez, cojeando ostensiblemente de su pie derecho, tuvo que regresar a su taller por la vía de servicio para ser atendido por el Director Médico del Campeonato, el español Ángel Charte.

El español Izan Guevara (Boscoscuro) sentenció su dominio del fin de semana en Moto2 con la primera 'pole position' de la categoría en el trazado 'Bugatti', con un tiempo de 1:33.910 que le valió para ser el más rápido, por delante de su compatriota Daniel Holgado (Kalex) y del checo Filip Salac (Kalex).

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), salvó los 'muebles' en su última vuelta para ascender desde la decimoquinta al quinto puesto de la formación de salida.

El español Adrián Fernández (Honda) se hizo, en la última vuelta de la sesión, con la cuarta 'pole position' de su carrera deportiva y la primera de la temporada en Moto3 con un tiempo de 1:40.044, superando en 140 milésimas al líder del mundial, Máximo Quiles (KTM), y en 160 milésimas al australiano Joel Kelso (KTM).

El italiano Guido Pini (Honda), no estuvo demasiado afortunado al sufrir hasta dos caídas durante las clasificaciones oficiales, mientras el español Álvaro Carpe (KTM) marcó parciales de vuelta rápida al final de la tanda, llegando desde la primera clasificación, pero en el último sector excedió los límites de la pista y su registro fue cancelado y le relegó a la octava posición.

La lucha final por la 'pole' se decantó del lado de Adrián Fernández quien se mantuvo dentro de los límites del trazado, con el registro de Brian Uriarte también cancelado, lo que a la postre le dio la 'pole position' por delante de Máximo Quiles y Joel Kelso. EFE

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