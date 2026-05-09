La dibujante Raquel Riba vuelve con 'Lola Vendetta': Las redes dan voz al perfil machista

Begoña Fernández

Madrid, 9 may (EFE).- La ilustradora Raquel Riba, que publica la segunda parte de su novela gráfica 'Lola Vendetta. Katanazo al amor romántico' (Planeta Cómic), advierte del crecimiento de la comunidad virtual machista que con la pornografía violenta, que degrada a las mujeres, se está convirtiendo en un preocupante caldo de cultivo para los jóvenes.

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En una entrevista con EFE, Riba (Igualada, Barcelona, 1990) subraya el peligro de esta "manosfera creciente" que tiene una "fuerza brutal" en las redes sociales donde, dice, "se potencian y normalizan las actitudes machistas mientras que las posturas feministas pierden visibilidad".

Y este machismo y violencia sexual es lo que sufrió Lola Vendetta, la protagonista del cómic y el "alter ego" de la autora, que reconoce haber vivido una experiencia traumática hace muchos años y que, al igual que a Lola, le dejó "la cabeza desordenada y el cerebro cansado sin capacidad de memorizar o decidir".

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Si en la primera parte Lola Vendetta sufría el acoso de su pareja, esta segunda se enfoca a la recuperación y la readaptación a la sociedad, pero también visibiliza un nuevo problema: "El acosador tiene múltiples víctimas y actúa con un patrón de comportamiento para minar la autoestima".

Es lo que se denomina 'love boming' o bombardeo de amor, una táctica de manipulación emocional donde una persona inunda a otra de afecto para crear dependencia y posteriormente manipularla.

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Según Riba, que creó este personaje en 2013 con unas viñetas que vendía en la universidad de Bellas Artes, la segunda parte de Lola Vendetta quiere "romper el aislamiento de las víctimas" y que las lectoras sean conscientes de que hay una red de ayuda.

Desde que Lola Vendetta nació hasta hoy el personaje ha pasado por muchas fases. En esta nueva entrega se abordan múltiples temas: la importancia de la ayuda psicológica y de tener una red de amigas, el autocuidado, la gestión de la rabia, la comunicación asertiva y los derechos humanos en general.

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Riba reconoce que le gusta mucho el personaje: "Lola me cae muy bien, me gustan sus contradicciones y que incomode a la gente".

Comenta la autora que trabaja con supervivientes en un taller ilustrado en el que constata que las mujeres cuando salen del maltrato se dibujan siempre "armadas hasta las cejas" para defenderse en el mundo de ficción aunque en la realidad eran mujeres apaleadas.

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Riba revela que a la hora de darle un arma a Lola Vendetta recurrió a la katana porque estaba en su imaginario y en el anime que veía de niña: "La katana era el arma japonesa por excelencia y el fruto de la cultura de mi generación".

En la novela gráfica solo hay dos colores, el negro con el que dibuja a Lola, Bruno y resto de personajes y la marañan de hilo rojo que significa el estrés postraumático y la ansiedad reprimida.

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Dos años y medio empleó Riba en desarrollar el segundo cómic de Lola Vendetta, que recoge las aportaciones de las mujeres supervivientes que le hicieron llegar sus experiencias a través de las redes.

La protagonista se llama así porque Lola es el nombre que siempre le gustó a la ilustradora y Vendetta (venganza en italiano) evoca la serie de cómic 'V de Vendetta' de Alan Moore.

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Riba deja claro desde la primera página que no es un cómic para menores. Es una novela gráfica de adultos que eminentemente atrae a mujeres desde los 18 a los 40 años, pero también a hombres, generalmente con un trabajo social, periodistas o psicólogos.

La escritora explica que este segundo libro viene a contar que "después de la tormenta llega la calma", pero, como dice la protagonista, "la cicatriz es para toda la vida".

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Comenta Riba, que tras el primer katanazo al amor romántico hubo una propuesta de película, pero se quedó a las puertas y reconoce que, en este momento de su vida y con seis libros publicados, le encantaría "ver a Lola Vendetta en acción en la pantalla grande".EFE

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