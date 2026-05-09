Jorge Martín suma su segunda victoria 'sprint' de la temporada

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha sumado la segunda victoria 'sprint' de la temporada y la decimoctava de su trayectoria deportiva, al vencer la del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito 'Bugatti'.

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Martín protagonizó una magistral salida que le llevó desde el octavo puesto hasta el liderato en las tres primeras curvas de la carrera y con un espectacular exterior a Bezzecchi, Bagnaia y Marc Márquez, quien no logró acabar la prueba al sufrir una espectacular y fuerte caída en las vueltas finales.

Programada a trece vueltas la carrera 'sprint', cuando se apagó el semáforo rojo Bagnaia no supo aprovechar su posición en la 'pole' y se vio superado tanto por Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) como por Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), con un Jorge Martín (Aprilia RS-GP) que buscó el hueco para colarse desde la octava posición hasta el liderato en apenas tres curvas por el exterior de la última de ellas.

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Jorge Martín, vencedor hasta ese momento de 17 carreras 'sprint', las mismas que Marc Márquez, lideró la vuelta inicial perseguido por su compañero Bezzecchi y ya con Bagnaia en la tercera plaza, por delante de Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) y de Marc Márquez.

En la segunda vuelta tanto el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V) como el alemán Jonas Folger (KTM RC 16) acabaron por los suelos, cuando Jorge Martín iba poco a poco distanciándose de sus rivales y Marc Márquez perdía posiciones y se veía superado por Pedro Acosta (KTM RC 16) y Joan Mir (Honda RC 213 V).

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A ritmo de vuelta rápida Jorge Martín consiguió una ventaja superior al segundo en apenas tres vueltas, en las que la carrera perdió a otro de sus protagonistas, el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que en su afán de recuperar posiciones tras una mala salida, acabó por los suelos, como también poco después su compatriota Enea Bastianini.

Acosta apenas tardó una vuelta en superar a Quartararo para pasar cuarto y comenzar la 'caza' de la pareja formada por Bagnaia y Bezzecchi.

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Desde atrás y con un mejor ritmo que al principio de la carrera, Marc Márquez comenzó a recuperar terreno a sus rivales para pegarse al rebufo de las motos de Joan Mir y Fabio Quartararo, con su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) por detrás.

En la penúltima vuelta se fue por los suelos Marc Márquez, que voló literalmente por los aires con su moto completamente destrozada como consecuencia de haber pisado el arcén con la rueda trasera, y con el piloto cojeando ostensiblemente de su pie derecho, regresando a su taller por la vía de servicio.

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La victoria de Jorge Martín resultó inapelable, por delante de 'Pecco' Bagnaia y Marco Bezzecchi, con Acosta en la cuarta posición, seguido por Fabio Quartararo y Joan Mir. EFE