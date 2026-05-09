Joan Plaza: "El miedo y la ansiedad ha podido con nosotros"

Zaragoza, 9 may (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, reconoció tras la derrota por 74-85 ante el Covirán Granada que "el miedo y la ansiedad" llevaron a su equipo a "colapsar" en el último cuarto, y advierte que "quedan cuatro partidos y ninguno va a ser fácil" para lograr la permanencia.

"Hemos colapsado, hemos ganado tres cuartos y perdimos el último. Más allá de los errores, el miedo y la ansiedad ha podido con nosotros. Si haces 25 tiros más que el rival, pero con un porcentaje tan pobre, te genera inseguridad y aunque seas un gran tirador, hace que dudes", analizó en el pospartido el técnico del Casademont.

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Plaza apuntó a la defensa en zona 3-2 que el Covirán Granada hizo al final del encuentro y que "no hemos sabido atacarla", aunque "no hay que restarle el mérito a ellos, que han ganado a grandes equipos en las últimas semanas".

"Hubo faltas innecesarias, han tomado 18 tiros libres.... esos pequeños detalles hacen que esta mala noche en el último cuarto te penalicen de la manera que lo han hecho", añadió sobre el tropiezo, que deja al Zaragoza con una victoria por encima del descenso, a falta de lo que haga el MoraBanc Andorra, quien marca la zona baja con ocho derrotas.

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"Una de los cosas que yo me achaco es que probablemente ha habido jugadores que han jugado más tiempo del que deberían. Podrían haber llegado más frescos, no llegamos lo suficientemente bien. Somos lo que somos. Siempre pienso que los que estamos somos los que debemos solucionarlo. Tenemos suficientes recursos y yo tengo que ser más valiente", dijo Plaza.

Por último, avisa de que "quedan cuatro partidos y ninguno va a ser fácil", por lo que espera que "juguemos mejor y que la llegada de Trey Bell-Haynes tras cuatro meses lesionado "nos aporte, y que saquemos la personalidad de cada uno, porque hemos de mostrar el nivel de madurez que requieren estas circunstancias". EFE

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afl/arh