Antony pone por delante al Betis en Anoeta (0-1)

San Sebastián, 9 may (EFE).- El brasileño Antony, con un golazo desde el balcón del área, da ventaja al Betis al descanso ante la Real, en el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports que se está disputando este sábado.

En el minuto 3, Antony tuvo el 0-1 en sus botas tras un increíble pase del colombiano Cucho Hernández, pero Álex Remiro paró el remate a bocajarro del brasileño. Poco después, el propio dorsal 7 del Betis desaprovechó otro mano a mano tras un error garrafal de Sergio Gómez en el centro del campo.

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El partido no tuvo tregua, y Óskarsson falló otro imperdonable uno contra uno ante Valles. El islandés se la quiso dejar a Barrenetxea, pero su pase lo interceptó un zaguero verdiblanco. En el minuto 36, Valles y el palo evitaron el primer tanto del encuentro. El guardameta verdiblanco sacó un gran pie para detener el derechazo del islandés, y posteriormente el lateral catalán remató a la madera. Del posible 1-0, Antony marcó un golazo desde el balcón del área para hacer el 0-1 en el 39. EFE

asr/jap

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