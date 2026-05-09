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Sólo un toro bravo, y desaprovechado, entre los complejos cinqueños de La Quinta

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Paco Aguado

Madrid, 9 may (EFE).- El sexto toro, que embistió con exigente bravura a la poco mandona muleta de Tomás Rufo, fue el único bravo de entre el serio y reservón encierro de cinqueños que lidió este sábado en plaza de Las Ventas de Madrid la ganadería de La Quinta, durante el segundo festejo de abono de la feria de San Isidro, otra vez con el "no hay billetes" en las taquillas.

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Con un hondo cuajo y unas abundantes defensas, los "santacolomas" cordobeses acusaron, salvo en esa honrosa y última excepción, el sentido que da la edad, ese año de más de su crianza, sobre todo cuando en su fondo de casta no hay una disposición a embestir con verdadera entrega, sino un comportamiento reservón y con la suspicaz mansedumbre que estos mostraron hoy.

Contra esas cartas tuvo que jugar hoy la terna de matadores, con la complicación añadida de un ruedo encharcado por la fuerte lluvia caída minutos antes del festejo, pero que no fue óbice para que salieran al paseíllo sin dedicar una sola mirada al escenario sobre el que les tocó poner mucho de su parte para poder resolver.

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Y quien mejor lo hizo fue Daniel Luque, que desplegó una solvencia y una seguridad sobradas no ya para salvar los problemas de su lote sino para intentar incluso buscar un lucimiento que se antojaba más que improbable. De tal forma, el sevillano ya se templó a la verónica y en un lento quite por cordobinas ante el segundo, al que, con toda lógica y marcando la pauta a sus compañeros, luego se llevó a los tendidos de sol, donde más seco estaba el ruedo.

Pero ni allí respondió un cárdeno que se salía cada vez más desentendido de las suertes y con el Luque que no puso tanto empeño como con el quinto, que desarrolló más sentido y esperaba mucho antes de atacar la muleta que el de Gerena manejó con asiento y maestría técnica, sin dejarle desarrollar unas complicaciones que él mismo no dejó ver a una parte del público que le pitó injustamente.

También se pitó por momentos la faena de Rufo a ese único bravo toro de la corrida, con unas serias y muy exigentes embestidas que el toledano no acabó de someter ni gobernar pese al esfuerzo que, igual que con el gazapón tercero, hizo por intentarlo, .

Mientras que el de La Quinta mantuvo cierta inercia en sus arrancadas, la faena tuvo emoción, y más aún por la que ponía el astado, pero una vez que a Rufo le tocó traérselas enganchadas ya no hubo tal, reduciendo así la conexión con el aburrido público de cara a un trofeo que luego acabó de negarse con un feo bajonazo.

También estuvo desacertado con los aceros Miguel Ángel Perera, sólo que en su caso después de dos trasteos demasiado inconcretos, sin llegar a dar con la tecla para sacar algo mínimamente en claro de un primero que salía siempre con la cara por encima del palillo de la muleta y un cuarto, de espectacular pelo berrendo en cárdeno, que, como su matador, desistió pronto de la pelea.

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FICHA DEL FESTEJO:

Seis toros de La Quinta, todos cinqueños, de hondo cuajo y serias arboladuras. Salvo el bravo y exigente sexto, el resto se dolió con genio o huyó en varas y embistió sin entrega alguna, reservándose e incluso desarrollando complicaciones y problemas derivados de la edad.

Miguel Ángel Perera, de azul soraya y oro con remates negros: estocada baja atravesada y siete descabellos (silencio); dos pinchazos y estocada caída (silencio).

Daniel Luque, de celeste y oro: pinchazo, estocada delantera desprendida y descabello (silencio); media estocada desprendida atravesada y descabello (silencio tras aviso).

Tomás Rufo, de tabaco y oro: tres pinchazos, estocada caída delantera y dos descabellos (silencio tras aviso); bajonazo delantero y dos descabellos (silencio tras aviso).

Entre las cuadrillas, Juan Contreras y Jesús Arruga saludaron tras banderillear al segundo, igual que Sergio Blasco y Fernando Sánchez en el sexto, y Daniel Duarte bregó resolutivo con el quinto, con el que se agarró en un buen puyazo Juan Melgar.

Segundo festejo de abono de la feria de San Isidro, con cartel de "no hay billetes" (más de 23.000 espectadores), en tarde fresca y con lluvia previa que dejó el ruedo encharcado. EFE

(foto)

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EFE

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