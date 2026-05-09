28-25. El Dicorpebal Logroño se aferra a la segunda plaza de la Liga Asobal

Logroño, 9 may (EFE).- El Dicorpebal Logroño ha logrado salvar la segunda plaza de la Liga Asobal con un triunfo corto, por 28-25, ante el Viveros Herol Nava, uno de los últimos clasificados, que le ha tenido contra las cuerdas 45 minutos.

Así, el conjunto riojano se consolida como aspirante al subcampeonato, aunque lo ha hecho de una forma inesperada, en la que ha estado cerca de pagar su indolencia del primer tiempo, pero lo ha compensado con un gran espectáculo en el segundo tiempo, en el que ha estado al nivel que se espera de él.

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Este ha sido el desenlace de un choque que podría haber liderado desde el principio el equipo logroñés ya que, de hecho, se colocó con ventaja en los diez primeros minutos de partido.

Todo parecía seguir el guión esperado entre un aspirante a Europa y otro que lucha por la permanencia, pero prácticamente ahí el partido se torció para los riojanos, que frenaron su ritmo, empezaron a fallar y se vieron desbordados en todos los aspectos por un rival más motivado y con fe en sí mismo.

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El marcador de los locales se quedó estancado en los 8 goles muchos minutos y aunque volvió a marcar siguió sufriendo hasta el descanso, al que se llegó con un abultado 9-16.

Nada le salía al Dicorpebal, tampoco en el inicio del segundo tiempo, en el que seguía sin tener nada en lo que apoyarse, con lo que vio pronto un alarmante 9-18 en el luminoso.

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Pero un partido más emergió entonces la figura de Ledo que demostró que es uno de los mejores porteros de Asobal; antes había estado gris (Martins en la portería del Nava sí había tenido un gran nivel) pero empezó a parar y a dar alas a sus compañeros.

En menos de diez minutos el marcador pasó de un 13-18 al empate a 20 (ya con 7 paradas del gallego) a quince minutos del final.

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El Nava, que también se jugaba mucho, trató de reaccionar y aguantó unos minutos en el partido, pero de nuevo Ledo amargó a los segovianos y con 24-22 a falta de cinco minutos el Logroño cerró el partido, que acabó después con un reparto de goles entre los dos conjuntos hasta el 28-25 final tras el que los riojanos empezaron a celebrar casi como si ya hubiesen cumplido su objetivo. La tensión que habían pasado antes lo merecía.

- Ficha técnica:

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28.- Dicorpebal Logroño (9+19): Ledo (p), Lombardi (2), Preciado (2), Zaja, Miguel Martínez (1), Perjel (5, 1p), David Cadarso (5), Cancio (p), Zarzuela, Aitor García (3), Álvaro Martínez (10, 6p), Pestic y Popovic.

25.- Viveros Herol Balonmano Nava (16+9): Martins (p), Reig (4), David Fernández (4), Bandeira (3), Herranz (3), Da Silva (1), Marugán (3), Ahumada (1), Patotski (p), Arzoz (2), Carrión (1), Pereira (1), Roca (2), Otero, Carró y Pasquet.

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Parciales: 3-1, 6-5, 8-8, 8-12, 9-15, 9-16 (descanso), 11-18, 16-19, 20-20, 22-21 y 28-25 (final).

Árbitros: Jesús Álvarez y Roland Sánchez. Excluyeron por dos minutos a los locales Popovic, Preciado, Aitor García (2 veces) y Álvaro Martínez; y a los visitantes David Fernández, Carró (2), Pereira y Herranz (2).

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Incidencias: Partido de la vigésima octava jornada de la Liga Asobal disputado ante alrededor de 1.300 personas en el Palacio de los Deportes de La Rioja. EFE

sjf/ep/arh

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