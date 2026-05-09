González Pons dice que la UE no es perfecta pero es lo máximo a lo que se puede aspirar

Ceuta, 9 may (EFE).- El eurodiputado del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha afirmado este sábado que la UE "no es perfecta pero es lo máximo a lo que podemos aspirar".

González Pons ha intervenido en un acto público organizado por el PP en Ceuta con motivo del Día de Europa con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de otros eurodiputados populares.

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Durante su intervención, González Pons ha afirmado que "tiene todo el sentido del mundo estar con una alineación de primer nivel -en referencia a los eurodiputados que se han desplazado a la ciudad autónoma- porque estamos en una ciudad que es ejemplo de convivencia, pluralidad y dignidad".

El dirigente popular se ha referido también al Gobierno de Pedro Sánchez y ha dicho que el Ejecutivo central "perjudica" a los españoles por los "efectos de la corrupción a la vida de las personas".

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"La España de Sánchez perjudica a los españoles porque este Gobierno se sirve de la gente y traslada los efectos de la corrupción a la vida de las personas", ha comentado.

Por su parte, la secretaria general del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha subrayado que su partido ha celebrado esta jornada en Ceuta "porque es un ejemplo de respeto y convivencia y no es un gesto simbólico sino una declaración de intenciones porque en esta ciudad empieza Europa".

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Ha resaltado que Ceuta, Melilla y Canarias "no son ni colonias ni plazas ocupadas, por lo que el PP no renunciará ni a un metro de tierra española".

Por otra parte, la dirigente popular ha recalcado que su partido defenderá "que los policías y guardias sean una profesión de riesgo en toda Europa y que se deje también de convertir el Atlántico en un cementerio, además de que los que vengan a delinquir sean expulsados", en alusión a la regularización de migrantes. EFE

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