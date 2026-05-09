Giráldez: "El Atlético ha hecho una temporada espectacular"

Madrid, 9 may (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, dio mérito a la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (0-1), porque el equipo rojiblanco "ha hecho un partido muy bueno y una temporada espectacular".

"Han sido mejores. El Atlético es un equipazo. Es difícil de parar. Tiene un ritmo muy alto. Nos ha costado ajustarlos y mantenernos luego. Hemos sabido desgastarlos. En la primera parte hemos salidos profundos en la presión y en la segunda parte hemos aguantado. El Atlético ha hecho un partido muy bueno y una temporada espectacular", dijo el técnico celtista.

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"En la final de la Copa fue superior y sólo perdió por penaltis. En la Champions fue semifinalista. Tiene mucho mérito. Hoy hemos competido contra uno de los mejores equipos de Europa. Ya se lo dije al Cholo", añadió el entrenador.

Sobre el partido y el tanto de Borja Iglesias, Giráldez indicó: "Borja es un jugador que tiene un don para la finalización y la pausa donde otros se ponen nerviosos. Ha trabajado mucho en el partido. En esa última zona del campo es diferencial. Me alegro que haya encadenado tres partidos con gol".

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Sobre el partido, el entrenador destacó la victoria como "trabajada y sufrida". "Ha sido muy sufrida ante un equipazo. Estoy muy contento de cómo hemos rendido en los grandes escenarios. Nos ha costado robar el balón más de lo que nos hubiera gustado. Hemos defendido con mucha solidaridad en bloque bajo. Hemos ganado en el Bernabéu y en el Metropolitano y eso habla muy buen de nuestro bloque defensivo, nuestro bloque bajo, y de que hemos sabido aprovechar la ocasiones en los grandes escenarios".

Sobre el gran rendimiento del Celta a domicilio, dijo: "Hay una parte mental que no viene de ahora, sino del año pasado. El saber estar tranquilos fuera de casa, controlar los arreones de los rivales. Europa también nos ha dado poso en ese aspecto. Esa es la explicación a esa burrada de puntos. Estar como estamos es una situación de privilegio", concluyó. EFE.

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