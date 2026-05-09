El papa recibe al Inter y anima a los jugadores a transmitir un mensaje útil a los jóvenes

Ciudad del Vaticano, 9 may (EFE).- El papa León XIV recibió este sábado en una audiencia en el Vaticano al Inter de Milan, campeón de la Serie A, al que felicitó por el título y animó a los jugadores a transmitir "un mensaje útil" a los jóvenes, al recordar la "gran responsabilidad" y el impacto que pueden tener en sus vidas.

"Mientras os felicito, os invito a reflexionar sobre la experiencia vivida, para que, en este momento de éxito, seáis portadores de un mensaje útil especialmente para el crecimiento de los jóvenes", aseveró el pontífice, según informó la Santa Sede.

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"Muchos de ellos, en estos días, os miran como a sus 'héroes', como modelos a imitar, y eso os confiere una responsabilidad que va más allá del rendimiento y que os llama, como deportistas, a ser testigos de valores", agregó.

León XIV subrayó que en la actualidad, los jóvenes necesitan "verdaderamente" modelos a seguir: "Y lo que hacéis tiene un impacto que puede ser positivo o negativo en sus vidas", dijo a los jugadores y directivos del conjunto 'nerazzurro'.

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El papa, quien recibió como obsequió por parte del equipo una camiseta, aseguró que el 'Scudetto' ganado, el 21º en la historia del club, es "una meta alcanzada gracias a mucho esfuerzo, trabajo en equipo, disciplina y constancia".

"Habéis sabido mantener tanto en los momentos emocionantes -como el último partido, cuando ya habíais celebrado- como también en los difíciles, sin desanimaros ni rendiros", mantuvo.

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Y se refirió a palabras del papa Juan Pablo II, cuando hace treinta y cinco años se reunió con los jugadores del Inter de entonces para transmitirles que actuaran "de modo que muchos puedan reconocer" en ellos y en su comportamiento "autenticidad y rectitud a toda prueba".

"Son palabras que también yo siento el deseo de repetiros, renovándoos mis felicitaciones", concluyó el pontífice.

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León XIV recibió al Inter antes del partido liguero de este sábado contra el Lazio, disputado en la capital italiana.

El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A el pasado 3 de mayo tras imponerse 2-0 al Parma en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), asegurando matemáticamente el título a falta de tres jornadas. EFE

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