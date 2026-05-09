Espana agencias

El Valencia defiende su segunda plaza en la clasificacion ante un Baskonia que la acecha

Guardar
Google icon

Valencia, 9 may (EFE).- El Valencia Basket recibirá este domingo al Kosner Baskonia en la jornada 30 de la fase regular de la Liga Endesa, en un partido en el que, junto con los resultados de otros encuentros, pondrá en juego la segunda plaza de la clasificación que tiene el equipo 'taronja' y que facilita el camino en la lucha por el título.

El equipo valenciano afronta este encuentro en plena vorágine europea después de que el viernes, venciera al Panathinaikos en su segundo partido de esta semana en Atenas en los cuartos de final de la Euroliga, lo que hará que la serie y el equipo que vaya a la Final a Cuatro se decida el miércoles en el Roig Arena.

PUBLICIDAD

En cambio, tras haber quedado eliminado de la Euroliga en la fase regular, el conjunto de Paolo Galbiati lleva varias semanas 'limpias' que le han permitido recuperarse y entrenar. El equipo vitoriano regresa a la cancha en la que en febrero se proclamó campeón de la Copa del Rey.

El equipo de Pedro Martínez, pese a haber encadenado dos derrotas en la competición, la primera ante el Real Madrid y la segunda ante el BAXI Manresa, mantiene la segunda plaza con 21 triunfos. Esa plaza le daría ventaja de pista independientemente de su rival en unas hipotéticas semifinales en las que además evitaría seguro al equipo de Sergio Scariolo.

PUBLICIDAD

Pero el Valencia ya no tiene opciones de disputar la primera posición al equipo madrileño, que tiene 26, ni margen de error con el UCAM, que ha ganado los mismos 21 encuentros y al que adelanta por el 'basket average' particular. Además, por detrás acechan el Barça y el propio Baskonia con 20 victorias.

En esta jornada, el UCAM Murcia recibe en su pista el Bàsquet Girona y el Barça en la suya al San Pablo Burgos.

Un triunfo ante el Baskonia, aseguraría al Valencia seguir segundo y alejaría al equipo vasco a dos victorias más el 'average' particular por lo que a falta de cuatro encuentros ya sería muy difícil que le adelantara.

En cambio, una derrota podría suponer que el UCAM le adelantara, si vence al Girona, y que el Barça, al que aún debe recibir en el Roig Arena, y el Baskonia le igualaran. Aunque el Valencia tiene mejor balance general de puntos anotados y recibidos podría acabar relegado a la cuarta o a la quinta plaza, que le 'abocarían' a una semifinal contra el Real Madrid.

En caso de caer ante el equipo vasco, otro de los factores a tener en cuenta sería el 'average' porque en Vitoria se impuso por un ajustado 89-91, así que una derrota por 3 o más puntos haría que en caso de empate entre ambos equipos al final de la fase regular pasara por delante el conjunto vitoriano.

En aquel choque en Vitoria, una canasta de Kamero Taylor casi sobre la bocina le dio el triunfo al conjunto de Pedro Martínez.

Para este choque son baja segura Xabi López-Arostegui y Josep Puerto y Pedro Martínez deberá dar un descarte e incluso podría contar con algún jugador sub-22 como Talcis, Blanco y Carot para dar descanso a algún jugador de cara al decisivo partido de Euroliga del miércoles. El viernes en Atenas fue Yankuba Sima pero tampoco llegó a jugar Isaac Nogués. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo: Es cruel y es injusta la muerte de los dos guardias civiles

Infobae

Sanidad no descarta más contactos porque está haciendo un seguimiento "exhaustivo"

Infobae

Miles de personas reclaman en Oviedo la oficialidad del asturiano y del eonaviego

Infobae

Valverde deja fuera de la convocatoria a Iñigo Lekue para el partido contra el Valencia

Infobae

El Mallorca busca una victoria de alivio frente al Villarreal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento