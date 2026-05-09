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Miles de personas reclaman en Oviedo la oficialidad del asturiano y del eonaviego

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Oviedo, 9 may (EFE).- Miles de personas han participado este sábado en Oviedo en una manifestación convocada para reclamar la oficialidad del asturiano y del eonaviego en el marco de la 'Selmana de les Lletres Asturianes'.

La marcha, organizada por la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA), ha partido con unas 4.000 personas, según las primeras estimaciones de la Policía Nacional, desde la estación de tren de la capital del Principado al son de las gaitas y las panderetas.

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El portavoz de la Xunta, Xosé Candel, ha asegurado que la oficialidad es la "única vía" que hay para resolver una situación de injusticia y ha pedido a las fuerzas que la defienden que vuelvan a intentarlo, después de que el año pasado no saliera adelante la modificación del Estatuto de Autonomía para dar la máxima protección a estas lenguas.

La reforma estatutaria para la oficialidad del asturiano y del eonaviego planteada por PSOE, Convocatoria por Asturias-IU y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé fue rechazada en la Junta General del Principado ante la oposición del PP, Vox y el parlamentario de Foro, Adrián Pumares.

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La proposición de reforma estatutaria no salió dado que se precisaba una mayoría reforzada de 27 de los 45 diputados que forman el hemiciclo y los votos de los diputados del Gobierno de coalición y Tomé no fueron suficientes.

A la manifestación también ha acudido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha asegurado que el Gobierno del Principado "podría hacer muchísimo más para proteger el asturiano y no se está haciendo y es una cuestión básica de voluntad política".

También ha dicho que es competencia del Ejecutivo central reconocer la especialidad docente del asturiano que estos profesionales han venido reclamando "desde hace muchísimo tiempo". EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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