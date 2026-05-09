Feijóo: Es cruel y es injusta la muerte de los dos guardias civiles

Ceuta, 9 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este sábado de "cruel e injusta" la muerte de los dos guardias civiles fallecidos ayer en aguas onubenses durante la persecución de una narcolancha.

El presidente popular ha lanzado este mensaje desde Ceuta donde se ha celebrado un acto con motivo del "Día de Europa", y que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de los dos agentes.

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"Acompañamos el dolor de las dos familias que han perdido a sus seres queridos en Huelva, a las familias de los dos agentes heridos y a todo el cuerpo de la Guardia Civil que vuelve a pasar por lo mismo que hace dos años ocurrió en Barbate (Cádiz)", ha dicho Feijóo en su intervención.

El presidente del PP ha argumentado que el dolor del cuerpo policial "es el nuestro y sus reivindicaciones también porque 150.000 guardias y policías nacionales merecen respeto y el crimen organizado ha evolucionado mucho más rápido que los recursos de las fuerzas de seguridad".

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Núñez Feijóo, en la Plaza de África de Ceuta y en presencia de varios eurodiputados, ha dicho que "no podemos seguir de espaldas a esta realidad que ha ocurrido después de que el ministro del Interior estuviese presumiendo unas horas antes, de ahí que su incompetencia pide a gritos su retirada", ha señalado en alusión a Marlaska.

Por otro lado, ha lamentado el "abandono y la falta de medios de los agentes y, de hecho, hace quince días aprobamos en el Congreso reforzar su capacidad de defenderse, es increíble, por lo que habría que preguntarse cuánta gente tiene que morir en acto de servicio para que el Gobierno se tome en serio su protección".

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El líder del PP ha insistido en que los agentes merecen "medios, respaldo y autoridad". EFE

(foto) (vídeo)

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