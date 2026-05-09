Sanidad no descarta más contactos porque está haciendo un seguimiento "exhaustivo"

Madrid, 9 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha podido descartar que aparezcan nuevos contactos de casos asociados al brote de hantavirus como los de Alicante y Barcelona ya que, ha garantizado, se está haciendo un rastreo "exhaustivo" de "todas y cada una de las personas" que compartieron vuelo con una de las fallecidas.

En una rueda de prensa conjunta con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Sanidad ha querido hacer hincapié en "lo exhaustivo" de las investigaciones epidemiológicas que está haciendo España, que no se limita únicamente a los residentes en España, sino que "hay tres ciudadanos que tienen pasaporte extranjero, pero que en el año 2025 residían aquí en España" a los que también se les está investigando.

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La ministra ha dado cuenta de la evolución de las dos mujeres que permanecen aisladas en Alicante, en su caso con síntomas compatibles, y la de Barcelona, que permanece asintomática pero que "ha mostrado, por supuesto, toda la voluntad y toda la preocupación también por su propia salud" para aislarse.

También ha recordado que hay un tercer contacto con la neerlandesa que murió durante su evacuación, una mujer sudafricana que viajó en el mismo vuelo de evacuación de Johannesburgo a Países Bajos y que pasó una semana en Barcelona antes de regresar a su país, la cual tampoco tiene síntomas.

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"Yo no puedo asegurar aquí que no aparezcan más contactos, pero sí que es verdad que se está rastreando a todas y cada una de las personas que fueron en ese vuelo y por supuesto, a todas y cada una de las personas que han podido tener algún tipo de contacto con las personas que han sido diagnosticadas con hantavirus", ha enfatizado.

Por ahora, a los contactos identificados por España ya se les ha practicado una prueba PCR que se ha mandado al Centro Nacional de Microbiología para su análisis. Los resultados se esperan a las 24 horas.

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Respecto a la duración del aislamiento tanto de estos contactos como de los 14 españoles y el epidemiólogo de la OMS que mañana ingresarán en el hospital Gómez Ulla de Madrid, la ministra ha recordado que todo irá en función del día en el que se considere que se produjo el contacto, y que se revisarán en función de la evolución y el resultado de las pruebas.

"Es súper-minuciosa la investigación para no dejarnos ningún cabo suelto y para no dejarnos ningún contacto y ningún rastreo", ha abundado antes de insistir en que esto es posible gracias a "un sistema de salud pública y de vigilancia epidemiológica español que es robusto y que está en contacto y en colaboración permanente con las autoridades europeas y con las autoridades internacionales".

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Con todo, ha vuelto a lanzar el mensaje de que el riesgo para la población en general de este brote de hantavirus "sigue siendo bajo", incluso para los 14 españoles que siguen asintomáticos a bordo del buque que "llevan muchos días viviendo una situación muy difícil".

"Tienen muchas ganas de volver a casa y nosotros también tenemos muchas ganas de que vuelvan en las mejores condiciones posibles", pero también están "preocupados para que se respetara por favor su privacidad y para que se los considerara que son personas asintomáticas que van a colaborar", ha apelado García.

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En el Gómez Ulla se les va a asegurar no sólo su integridad física, también "su salud emocional", y para ello se van a poner a su disposición equipos de Psicología para que les atiendan, ha concluido. EFE

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