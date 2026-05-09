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Convocan una concentración en "desagravio a Ayuso" el domingo frente a la Embajada de México en Madrid

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Un grupo de "ciudadanos libres, madrileños y españoles" ha convocado una concentración el domingo por la tarde frente a la Embajada de México en Madrid en "desagravio" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su polémico viaje al país norteamericano, del que ha decidido regresar antes de lo previsto tras "presiones" y "boicot" de parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

"Por la dignidad, el respeto y la verdad. Frente a los ataques, las mentiras y la injuria, respondemos con desagravio", reza el cartel de la convocatoria, difundido este sábado en redes sociales y que llama a congregarse a partir de las 17 horas frente a la Embajada mexicana, situada en la calle Almagro, 46.

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La convocatoria corre a cuenta de "ciudadanos libres, madrileños y españoles que defienden la verdad, la libertad y el buen nombre", y que además buscan trasladar su apoyo a la presidenta madrileña. "No es política, es justicia. Ayuso, Madrid está contigo", se lee en el cartel en el que además aparece el rostro de la líder autonómica.

Esta manifestación se producirá después de que Ayuso decidiera ponerle punto y final de forma anticipada a su viaje institucional a México tras denunciar "presiones" y "boicot" del Ejecutivo de Sheinbaum a su asistencia a la gala de premios Platino, a la cual finalmente decidió no acudir.

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