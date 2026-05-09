Espana agencias

Arnau: "Este escudo se merece estar en Primera División"

Guardar
Google icon

Girona, 9 may (EFE).- El defensa Arnau Martínez, uno de los capitanes del Girona, ha asegurado este sábado que "este escudo se merece estar en Primera División" porque "somos un club, una afición y una ciudad de Primera".

Arnau ha destacado que en los entrenamientos se ve que el equipo está "concentrado", "motivado" y "feliz" para afrontar las "cuatro finales" que quedan", con un objetivo "claro": la permanencia.

PUBLICIDAD

El defensa, una de las piezas fundamentales del equipo rojiblanco, ha admitido que depende de lo que pase en el partido del lunes en casa del Rayo Vallecano "estaremos más cerca del objetivo o tocará remar más que nunca".

También ha pedido el apoyo de la afición para conseguir la salvación y ha añadido que Montilivi debe ser "un fortín".

PUBLICIDAD

"Sé que a veces es difícil animar cuando el equipo no va bien, pero es cuando lo necesitamos más", ha dicho Arnau. EFE

asm-fc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los tripulantes españoles del Hondius serán los primeros en desembarcar en Tenerife

Infobae

Urtasun reivindica el efecto de la reforma laboral en el paro y dice que el PP se lo "atribuye"

Urtasun reivindica el efecto de la reforma laboral en el paro y dice que el PP se lo "atribuye"

Los pasajeros españoles del Hondius serán los primeros en desembarcar en Tenerife

Infobae

Lamine Yamal, única ausencia en el último entrenamiento del Barcelona antes del Clásico

Infobae

El Mirandés, aferrado al objetivo de la salvación y el Eibar al de la promoción

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

Bulgaria, Eslovaquia, Hungría: el bloque ‘no anti-ruso’ dentro de la Unión Europea sigue creciendo

El municipio de Andalucía donde gobiernan en coalición IU y el PP para cerrar el paso al PSOE: “Las ambiciones personales se ponen por delante del interés del pueblo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento