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Valladares anuncia que se retira y dejará de ser el entrenador a final de temporada

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Peñíscola (Castellón), 8 may (EFE).- El Servigroup Peñíscola anunció este viernes que Santi Valladares no continuará como entrenador una vez finalice el contrato que vinculaba a ambas partes, tras tomar éste la decisión de poner fin a su etapa en los banquillos del fútbol sala profesional.

Valladares explicó en un comunicado del club que su decisión llega tras 22 años de trayectoria profesional y responde a la necesidad de hacer una pausa para recuperar tiempo junto a su familia y sus amigos. El técnico reconoció que el fútbol sala le ha dado muchísimo a nivel personal y profesional, aunque también le ha exigido importantes sacrificios.

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El técnico gallego cierra así un ciclo de cinco temporadas en las que ha dejado una huella imborrable en el club peñiscolano, ya que ha liderado los mayores éxitos deportivos de su historia.

Valladares se despide como el entrenador con más partidos y más victorias del club castellonense en la élite, tras fichar por el Peñíscola en 2021 con el objetivo de devolver al equipo a Primera División y, aunque no pudo conseguirlo en su primera campaña, logró el ascenso en 2023 firmando una temporada récord en Segunda División, tanto en puntos como en goles.

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Aquel curso también llevó al equipo a disputar por primera vez una Final a Cuatro de la Copa del Rey militando todavía en la categoría de plata.

En la temporada 2023/24 volvió a alcanzar las semifinales coperas tras eliminar al Barça en cuartos de final y consiguió la permanencia con solvencia en Primera División. Sin embargo, la campaña más exitosa fue la 2024/25, marcada por la histórica conquista de la Copa de España, el liderato de la liga regular y una nueva clasificación para la Final a cuatro de la Copa del Rey, la tercera de su etapa.

A todo ello se suma la permanencia lograda esta temporada, a falta de cuatro jornadas para el final, en un curso especialmente exigente.

El presidente del Peñíscola FS, Manuel Sierra, despidió emocionado a Santi Valladares destacando no solo sus éxitos deportivos, sino también "su calidad humana". Más allá de los títulos y resultados, Sierra quiso poner en valor la humildad, cercanía y normalidad del técnico gallego, al que definió como “un ejemplo de vida”.

Durante su comparecencia, Santi Valladares agradeció el cariño recibido desde su llegada al club y destacó el ambiente familiar que siempre ha encontrado en la entidad, tanto por parte de la directiva como de trabajadores, jugadores y aficionados. También tuvo palabras de reconocimiento hacia su plantilla y cuerpo técnico, asegurando que gracias a ellos se marcha siendo "mejor entrenador y mejor persona".

El entrenador gallego mostró además plena confianza en el futuro del club, afirmando que la entidad queda "en las mejores manos", y pidió a la afición que el Pabellón Juan Vizcarro siga siendo "un fortín". Finalmente, dedicó unas emotivas palabras a su mujer, Begoña, agradeciéndole el apoyo incondicional y el equilibrio que le ha aportado a lo largo de toda su carrera deportiva. EFE

cma/sm7g

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