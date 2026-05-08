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Una ingresada en Alicante por sospecha de hantavirus y un contacto que pasó por Barcelona

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Madrid, 8 may (EFE).- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que hay una ingresada en Alicante “con síntomas compatibles” de hantavirus que estuvo en contacto con la mujer que falleció en Johanesburgo (Sudáfrica) tras abandonar el Hondius MV.

Además se ha detectado una segunda persona que también estuvo en contacto con la fallecida y que, tras pasar una semana en Barcelona, volvió a Sudáfrica.

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Así lo ha detallado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una rueda de prensa conjunta con la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en la que han explicado la situación médica actual de los afectados por el brote y los pasos que se darán una vez el buque llegue al puerto de La Granadilla, en Tenerife.

Según ha explicado el secretario de Estado, la persona ingresada -una mujer de 32 años según ha explicado la consellería de Sanidad de la Comunitat Valenciana- refirió “síntomas compatibles” de hantavirus, principalmente relacionados con tos, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante, por lo que de manera inmediata se contactó con la Dirección General de Salud Pública de la su comunidad.

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En coordinación con la consejería de Sanidad se ha procedido a su “traslado preventivo y seguro” a un hospital donde se encuentra en una habitación de aislamiento para tomarle “con todas las precauciones necesarias” una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología y cuyo resultado esperan tener en 24 horas.

En caso de dar un resultado negativo pero que siga con síntomas, se le volvería a repetir la PCR a las 24 horas; si siguiera siendo negativa, continuara con síntomas y “no hubiera otro cuadro compatible que pudiera dar el diagnóstico”, se repetiría la PCR a las 48 horas.

También puede ser que la PCR sea negativa y ya no tenga síntomas, ha precisado Padilla, que ha explicado que en este caso se le consideraría un contacto y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, al que ya se ha informado de este extremo.

Y el otro escenario sería que la paciente fuera positiva, algo “bastante improbable”, ha subrayado Padilla, al explicar que tuvo un “contacto breve” con la mujer contagiada cuando intentaban trasladarla en avión desde Sudáfrica a Países Bajos. “Iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada”, ha precisado.

Si resultara contagiada, la paciente que ahora se encuentra en aislamiento en un hospital de Alicante, “iría directamente a uno de los recursos de la red UATAM (Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel.

Mientras tanto, ha añadido Padilla, el departamento de Salud Pública de la Comunidad Valenciana ha empezado a ponerse en contacto con los contactos que ha tenido esta persona considerada como caso sospechoso.

Sobre la segunda persona que también viajaba en ese avión en el que embarcó la mujer fallecida con hantavirus positivo, el secretario de Estado ha detallado que es de origen sudafricano “que estuvo durante una semana en Barcelona y que ya ha vuelto de regreso a Sudáfrica”.

Por tanto, ha subrayado, ahora se va a intentar contactar con esa persona “que está de Sudáfrica”, pero sin necesidad de “establecer medidas ahora mismo”. Con la información que se obtenga “se tomarán las medidas que sean precisas”.

“Esto demuestra que existe solvencia y capacidad para la infección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras”, ha destacado Padilla.

Ha recalcado además que en el caso sospecho en Alicante se está trabajando “con todas las medidas de seguridad” para evitar que haya ningún tipo de riesgo de transmisión en el caso de que fuera positiva, “aunque es muy poco probable que sea positivo”, ha aseverado.

También se está trabajando para “dar seguridad” a sus contactos, tanto de la información que sea necesaria como “para que estén en preaviso, reduzcan sus contactos y se queden en casa”. EFE

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EFE

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