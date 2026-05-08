El quinto partido entre el Valencia y el Panathinaikos será el miércoles 13 a las 21 horas

València, 8 may (EFE).- El quinto partido que decidirá la serie de cuartos de final entre el Valencia Basket y el Panathinaikos se disputará el próximo miércoles 13 de mayo a las 21 horas en el Roig Arena, según informó el club valenciano.

Ese mismo día, estaba inicialmente programado el encuentro entre el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket en la Liga Endesa, un choque que tendrá que cambiar su horario necesariamente.

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El Panathinaikos se impuso en ese escenario en los dos primeros partidos de la serie pero el Valencia Basket se ha impuesto en el OAKA el miércoles y el viernes para igualar a dos la serie y forzar un encuentro de desempate que se jugará en València por su mejor clasificación en la fase regular.

Este sábado a las 9.30 horas el Valencia arrancará la venta de entradas para tratar de que el Roig Arena registre la mejor entrada posible para un partido que decidirá qué equipo se mide al Real Madrid en las semifinales de la Final a Cuatro de la Euroliga en Atenas. EFE

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