Hoy es noticia en España (23:45 horas)

HANTAVIRUS CRUCERO
Identifican en Cataluña un nuevo contacto del brote de hantavirus
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Dos aviones de rescate de la UE se suman a la operativa para repatriar pasaje del Hondius
Mónica García, Grande-Marlaska y el director de la OMS viajan a Tenerife este sábado
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Localizada sin síntomas la sudafricana que viajó en avión con la fallecida por hantavirus
Delegada del Gobierno en C.Valenciana habla de "total coordinación" entre administraciones
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Navarra asegura que los navarros del Hondius no tuvieron contacto con pasajeros infectados
Cataluña sigue el caso de la sudafricana que estuvo cerca de infectados de hantavirus
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Lo último del crucero con hantavirus: listo el protocolo de evacuación y hay una ingresada
PP insta al Gobierno a entregar los documentos que avalan las medidas ante el hantavirus
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Puigdemont critica la gestión del hantavirus y recuerda los precedentes del covid
Médicos españoles piden serenidad ante el hantavirus porque "no es comparable al Covid-19"
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Ingresada en Alicante una mujer de 32 años por sospecha de hantavirus tras estar en contacto con una de las fallecidas
Otra persona que fue contacto de la víctima pasó por Barcelona pero regresó a Sudáfrica
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Sanidad fija la cuarentena obligatoria en el Gómez Ulla para los españoles del crucero
El Hospital Central de la Defensa tendrá un circuito cerrado y personal exclusivo para los pasajeros del Hondius
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El Gobierno asegura que ningún español del crucero ha expresado oposición a la cuarentena
La evacuación del pasaje será el domingo de día, en un solo movimiento y con el Hondius fondeado en el puerto
Sanidad dice que todos los extranjeros del crucero serán repatriados, incluso con síntomas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pide que en cuanto baje el último pasajero, el crucero salga inmediatamente de Canarias
El puerto de Granadilla, en Tenerife, se prepara para la llegada del Hondius
El PP critica al Gobierno por la gestión del hantavirus y Vox muestra su desconfianza
Marlaska afea al PP su uso político de todas las crisis: "El Gobierno no pierde el tiempo"
AEROPUERTO PALMA
Un incidente en un aterrizaje bloquea durante 45 minutos una pista del aeropuerto de Palma
SUCESOS NARCOTRÁFICO
Huelva acoge este sábado la capilla ardiente y el funeral por los agentes fallecidos
Sánchez consternado por la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narco
Mueren dos guardias civiles al chocar dos barcos del cuerpo siguiendo una narcolancha en Huelva
Un tercer guardia civil, herido grave en el hospital de Jerez
SUCESOS NARCOTRÁFICO
La Guardia Civil incauta más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones en alta mar
CIS ENCUESTA
Los españoles creen que EE.UU. e Israel están perdiendo la guerra en Oriente Medio
FISCAL GENERAL
La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al ex fiscal general Álvaro García Ortiz
ELECCIONES ANDALUCÍA
Maíllo se compromete a luchar por la seguridad laboral: "Nadie puede morir por trabajar"
Sánchez y Montero cancelan agenda del viernes y sábado por la muerte de los dos agentes
Maíllo hace campaña en el lugar donde se estrenó como profesor de Latín hace 36 años
Moreno dice que no tiene "la voluntad" de gobernar con Vox pero lo decidirán los andaluces. Abascal responde que su partido tampoco.
Los candidatos superan el ecuador de campaña haciendo kilómetros y algún 'golpe de efecto'
La crisis de la vivienda moldea las propuestas sobre turismo de los partidos ante el 17M
INMIGRACIÓN CANARIAS
Rescatan a 60 migrantes en una neumática al sur de Fuertenventura, entre ellos un niño
Rescatan a los ocupantes de una patera que navegaba al sureste de Fuerteventura
SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Aznar ve necesaria la inmigración legal en España pero solo de hispanoamericanos
EDUCACIÓN MOSSOS
El Govern justifica la infiltración de mossos entre docentes para valorar "amenazas"
ETA PRESOS
La juez de Vigilancia Penitenciaria rechaza la semilibertad para el etarra Vicario Setién
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Rinden homenaje a miles de víctimas del exilio que huyeron por el Puente Avenida de Irun
SANIDAD MIR
Dermatología, Plástica y Oftalmología, más demandadas en primera semana de elección de mir
SUCESOS COLMENAR
Detenidos cuatro jóvenes por intentar matar a otro dentro de un autobús en Colmenar Viejo
SUCESOS FUERTEVENTURA
Hallan en un vertedero de Fuerteventura el cuerpo de la ciudadana belga desaparecida
SUCESOS BEBÉ
La juez envía a prisión por homicidio al padre del bebé de 23 días que murió en Lanzarote
SUCESOS INCENDIO
Muere un anciano en el incendio de una vivienda en Carrión de los Céspedes (Sevilla)
SALUD SENTENCIA
Ocho años de cárcel por acceder 1.329 veces a historiales médicos de familiares
MÉXICO ESPAÑA
México asegura que "en ningún momento se intentó evitar presentaciones" de Díaz Ayuso
Óscar López acusa a Ayuso de "hacer el ridículo" en México
Ayuso adelanta su regreso de México por un "clima de boicot" del que culpa a Sheinbaum
BANCA RESULTADOS
Los seis grandes bancos ganan solo en España 4.539 millones hasta marzo, un 5,8 por ciento más
MÚSICA ROSALÍA
Sevilla se vuelca con Rosalía en su paseo por las calles del centro histórico
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Artigas (ONU) ve riesgos en la IA: Simular ser personas y comercializar datos neuronales
TELEVISIÓN SERIES
'Berlín y la dama del armiño' calienta motores en Sevilla
TOROS SAN ISIDRO
San Isidro comienza generoso con otra holgada salida a hombros de Alejandro Talavante
TIEMPO FIN DE SEMANA
España encara un fin de semana de tormentas, granizo y ambiente frío.
Las lluvias y el calor adelantan la temporada de mosquitos en España
EFE
nac/amd
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