Hoy es noticia en España (23:45 horas)

HANTAVIRUS CRUCERO

Identifican en Cataluña un nuevo contacto del brote de hantavirus

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Dos aviones de rescate de la UE se suman a la operativa para repatriar pasaje del Hondius

Mónica García, Grande-Marlaska y el director de la OMS viajan a Tenerife este sábado

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Localizada sin síntomas la sudafricana que viajó en avión con la fallecida por hantavirus

Delegada del Gobierno en C.Valenciana habla de "total coordinación" entre administraciones

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Navarra asegura que los navarros del Hondius no tuvieron contacto con pasajeros infectados

Cataluña sigue el caso de la sudafricana que estuvo cerca de infectados de hantavirus

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Lo último del crucero con hantavirus: listo el protocolo de evacuación y hay una ingresada

PP insta al Gobierno a entregar los documentos que avalan las medidas ante el hantavirus

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Puigdemont critica la gestión del hantavirus y recuerda los precedentes del covid

Médicos españoles piden serenidad ante el hantavirus porque "no es comparable al Covid-19"

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Ingresada en Alicante una mujer de 32 años por sospecha de hantavirus tras estar en contacto con una de las fallecidas

Otra persona que fue contacto de la víctima pasó por Barcelona pero regresó a Sudáfrica

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Sanidad fija la cuarentena obligatoria en el Gómez Ulla para los españoles del crucero

El Hospital Central de la Defensa tendrá un circuito cerrado y personal exclusivo para los pasajeros del Hondius

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El Gobierno asegura que ningún español del crucero ha expresado oposición a la cuarentena

La evacuación del pasaje será el domingo de día, en un solo movimiento y con el Hondius fondeado en el puerto

Sanidad dice que todos los extranjeros del crucero serán repatriados, incluso con síntomas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pide que en cuanto baje el último pasajero, el crucero salga inmediatamente de Canarias

El puerto de Granadilla, en Tenerife, se prepara para la llegada del Hondius

El PP critica al Gobierno por la gestión del hantavirus y Vox muestra su desconfianza

Marlaska afea al PP su uso político de todas las crisis: "El Gobierno no pierde el tiempo"

AEROPUERTO PALMA

Un incidente en un aterrizaje bloquea durante 45 minutos una pista del aeropuerto de Palma

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Huelva acoge este sábado la capilla ardiente y el funeral por los agentes fallecidos

Sánchez consternado por la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narco

Mueren dos guardias civiles al chocar dos barcos del cuerpo siguiendo una narcolancha en Huelva

Un tercer guardia civil, herido grave en el hospital de Jerez

SUCESOS NARCOTRÁFICO

La Guardia Civil incauta más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones en alta mar

CIS ENCUESTA

Los españoles creen que EE.UU. e Israel están perdiendo la guerra en Oriente Medio

FISCAL GENERAL

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al ex fiscal general Álvaro García Ortiz

ELECCIONES ANDALUCÍA

Maíllo se compromete a luchar por la seguridad laboral: "Nadie puede morir por trabajar"

Sánchez y Montero cancelan agenda del viernes y sábado por la muerte de los dos agentes

Maíllo hace campaña en el lugar donde se estrenó como profesor de Latín hace 36 años

Moreno dice que no tiene "la voluntad" de gobernar con Vox pero lo decidirán los andaluces. Abascal responde que su partido tampoco.

Los candidatos superan el ecuador de campaña haciendo kilómetros y algún 'golpe de efecto'

La crisis de la vivienda moldea las propuestas sobre turismo de los partidos ante el 17M

INMIGRACIÓN CANARIAS

Rescatan a 60 migrantes en una neumática al sur de Fuertenventura, entre ellos un niño

Rescatan a los ocupantes de una patera que navegaba al sureste de Fuerteventura

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Aznar ve necesaria la inmigración legal en España pero solo de hispanoamericanos

EDUCACIÓN MOSSOS

El Govern justifica la infiltración de mossos entre docentes para valorar "amenazas"

ETA PRESOS

La juez de Vigilancia Penitenciaria rechaza la semilibertad para el etarra Vicario Setién

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Rinden homenaje a miles de víctimas del exilio que huyeron por el Puente Avenida de Irun

SANIDAD MIR

Dermatología, Plástica y Oftalmología, más demandadas en primera semana de elección de mir

SUCESOS COLMENAR

Detenidos cuatro jóvenes por intentar matar a otro dentro de un autobús en Colmenar Viejo

SUCESOS FUERTEVENTURA

Hallan en un vertedero de Fuerteventura el cuerpo de la ciudadana belga desaparecida

SUCESOS BEBÉ

La juez envía a prisión por homicidio al padre del bebé de 23 días que murió en Lanzarote

SUCESOS INCENDIO

Muere un anciano en el incendio de una vivienda en Carrión de los Céspedes (Sevilla)

SALUD SENTENCIA

Ocho años de cárcel por acceder 1.329 veces a historiales médicos de familiares

MÉXICO ESPAÑA

México asegura que "en ningún momento se intentó evitar presentaciones" de Díaz Ayuso

Óscar López acusa a Ayuso de "hacer el ridículo" en México

Ayuso adelanta su regreso de México por un "clima de boicot" del que culpa a Sheinbaum

BANCA RESULTADOS

Los seis grandes bancos ganan solo en España 4.539 millones hasta marzo, un 5,8 por ciento más

MÚSICA ROSALÍA

Sevilla se vuelca con Rosalía en su paseo por las calles del centro histórico

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Artigas (ONU) ve riesgos en la IA: Simular ser personas y comercializar datos neuronales

TELEVISIÓN SERIES

'Berlín y la dama del armiño' calienta motores en Sevilla

TOROS SAN ISIDRO

San Isidro comienza generoso con otra holgada salida a hombros de Alejandro Talavante

TIEMPO FIN DE SEMANA

España encara un fin de semana de tormentas, granizo y ambiente frío.

Las lluvias y el calor adelantan la temporada de mosquitos en España

EFE

nac/amd