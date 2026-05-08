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Swiatek avanza a dieciseisavos tras sufrir ante McNally

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Roma, 8 may (EFE).- La polaca Iga Swiatek avanzó este viernes a dieciseisavos de final del WTA 1000 de Roma, del que es tricampeona, tras vencer y sufrir ante la estadounidense Caty McNally, en un encuentro que duró dos horas y cuarenta y tres minutos.

Swiatek, de 24 años y número 3 del ranking, certificó su pase a la siguiente ronda tras un partido en el que su rival, número 52 del mundo, le plantó cara y no se lo puso fácil a la que partía como favorita, en un duelo que duró 2 horas y 42 minutos y acabó 6-1, 6-7 (5) y 6-3.

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La polaca, que participa por séptima vez sobre la arcilla romana, es una de las principales aspirantes al título, y ganó el título en 2021, 2022 y 2024. Además, diez de sus 25 títulos individuales WTA fueron sobre tierra batida.

La tenista avanzó así a la siguiente ronda del torneo, en la que se medirá a la ganadora del partido entre la estadounidense Emma Navarro y la italiana Elisabetta Cocciaretto que se disputa este viernes. EFE

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