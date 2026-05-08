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Moreno dice que no tiene "la voluntad" de gobernar con Vox pero lo decidirán los andaluces

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Cádiz, 8 may (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha señalado que no tiene "la voluntad" de gobernar con Vox pero que serán los ciudadanos los que "lo van a decidir" el próximo 17 de mayo.

"Esa es una decisión que solo pueden resolver los ciudadanos de Andalucía y son ellos los que van a dictar. Yo voy a respetar el veredicto de las urnas al 100 %. Si mañana hay una mayoría de izquierda alternativa a la mía, yo llamaré a la señora Montero, le daré la enhorabuena, haré una transición ejemplar, cosa que yo no tuve, y me iré de la política", ha asegurado.

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En un desayuno informativo, ha insistido en que su partido es "la única opción de gobierno" tras los comicios, por lo que ha reclamado "concentrar" en torno a sus siglas el voto de los andaluces "sensatos y moderados".

Preguntado por su futuro político, ha admitido que para él sería "un fracaso" que el día que decida abandonar la vida pública en Andalucía "volviera el PSOE, más toda la agrupación de izquierda" porque supondría que habría dado "los mejores años" de su vida y que "no habría sido útil".

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En clave económica, ha anunciado que si logra formar gobierno tras las próximas elecciones andaluzas se ayudará a los trabajadores autónomos a pagar parte de sus gastos de cotización los dos primeros meses de baja por enfermedad o accidente.

También ha avanzado que la denominada 'cuota cero' que aplica el Gobierno andaluz en la actualidad se extenderá al segundo año para todos los nuevos autónomos.

Moreno ha cuestionado la efectividad de los debates televisivos electorales 'a cinco' y aunque no ha querido restarles importancia, ha advertido de que cuando se ve "el impacto electoral" se aprecia que "no cambia nada".

Se ha mostrado más partidario de la fórmula de las entrevistas "a todos y todos juntos" porque el formato tradicional "solo lo ve la gente muy cafetera".

Ha admitido que prefiere el formato entrevista sobre un tema concreto, con un 'periodista con colmillo' que haga preguntas incómodas "a todos y todos juntos", una fórmula que sería "mucho más interesante". EFE

(Foto)(Vídeo)

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