Luís Castro: De lo que más he disfrutado es de la mentalidad de los jugadores

València, 8 may (EFE).- El entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, aseguró tras remontar un 0-2 ante el Osasuna y ganar 3-2 al conjunto navarro con un tanto en el minuto 90 que lo que más le gustó fue la mentalidad de los jugadores.

"Lo he vivido con la menor emoción posible porque teníamos que estar concentrados. Es una película de un gran partido, lo que más he disfrutado es de la mentalidad de los jugadores después del 0-2 en sus dos primeras llegadas", señaló en la rueda de prensa.

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"El equipo ha tenido una mentalidad increíble, ha presionado muy bien y creo que nos podíamos haber ido ya adelante antes del descanso", afirmó.

El portugués recordó que cuando llegó dijo que lo darían todo y que "los jugadores no se han rendido nunca". "Ya habíamos hecho muchas pero hoy es una de las grandes demostraciones de mentalidad", afirmó. "Yo amaría ser aficionado de estos jugadores están dando la vida por el club", afirmó.

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Respecto a Etta Eyong, autor del gol de la victoria, dijo que aunque llevaba meses sin marcar estaba trabajando muy bien y agradeció también el apoyo de los aficionados.

"Con los resultados de los últimos partidos en casa estaríamos arriba en la tabla, están dando mucha energía a los jugadores. En casa jugamos siempre son uno más y hoy en la segunda parte éramos dos más", apuntó. EFE

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