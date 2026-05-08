Lisci: Han pasado muchas cosas raras pero no quiero hablar, asumo la res

València, 8 may (EFE).- El entrenador del Osasuna, Alessio Lisci, dijo que pasaron muchas cosas en la derrota ante el Levante de las que no quiso hablar y señaló que asumía la responsabilidad de que su equipo no supiera manejarse en el "caos" que fue el partido.

"Creo que en la segunda parte el Levante ha merecido meter gol aunque hemos tenido dos transiciones buenas. Pasaron muchas cosas raras a varios niveles pero no quiero hablar más, asumo toda la culpa de la derrota y a mejorar", señaló en la rueda de prensa tras un choque en el que se adelantaron 0-2 y el Levante marcó el 3-2 en el noventa tras jugar toda la segunda parte con uno más.

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"El partido estaba totalmente controlado, el córner lo hemos defendido mal y ahí ha empezado la locura y no hemos sabido gestionar esas emociones y si no lo ha sabido hacer es culpa mía. En el caos no hemos sabido jugar, no solo nosotros, pero no podemos buscar excusas y hay que seguir trabajando. Si ha pasado, ha pasado, y ya está", señaló.

El que fuera entrenador del Levante dijo que vio a su exequipo muy bien, que ha mejorado mucho en la segunda vuelta y que le ve con opciones de salvarse. EFE

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