Ataman: Nunca había visto cosas tan extrañas en 25 años, espero que el quinto sea justo

Redacción deportes, 8 may (EFE).- El entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, aseguró este viernes tras la derrota de su equipo en el cuarto partido de los cuartos de la Euroliga de baloncesto ante el Valencia Basket que no había visto nunca cosas tan extrañas, en referencia al arbitraje, como las que vio en el choque y dijo que espera que todo en el del quinto partido que decidirá la serie sea justo.

"Todo el mundo lo ha visto, sé los fallos técnicos que hemos cometido pero ved de nuevo el partido es la primera vez en 25 años de carrera que veo cosas tan extrañas como he visto hoy", señaló en la rueda de prensa posterior.

PUBLICIDAD

"Estamos 2-2, los cuatro partidos han sido muy ajustados, los dos equipos están muy igualados y lucharán, espero que todo sea justo. Si todo es justo y el Valencia nos gana una vez más se merecerán estar en la Final Four", afirmó Ataman, que señaló que el equipo 'taronja' ganó "muy justamente".

El técnico, que no quiso saludar a su homólogo del Valencia tras el enfrentamiento que tuvieron en el tercer partido, habló sobre las declaraciones de Pedro Martínez en la previa del choque.

PUBLICIDAD

"Dijo que todo el 'escenario' que monto y con el que fuimos expulsados fue porque yo cambié los dos primeros partidos al recibir dos técnicas porque después los árbitros nos ayudaron a ganar. ¿Con cuánto le han multado? Con nada", afirmó.

El técnico del conjunto valenciano no dijo que los árbitros ayudaran a ganar al Panathiniakos sino que el arbitraje cambió tras las técnicas a Ataman. EFE

PUBLICIDAD