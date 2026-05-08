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Illa muestra decepción con Feijóo y Abascal y les acusa de "confrontar" en la crisis

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El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, se ha mostrado decepcionado con la posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, por su posición y la de sus partidos con el Gobierno por la gestión de la crisis del hantavirus, y les ha acusado de "confrontar".

"Es clave y es difícil saber hacer oposición. Tenemos un manual de cómo no hay que hacerla: el señor Feijóo y el señor Abascal, que hacen siempre lo mismo, siempre confrontar, siempre confrontar", ha dicho en una entrevista este viernes en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

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El también exministro de Sanidad durante el Covid-19 ha dicho que las críticas de la oposición "desgraciadamente" le recuerdan a las que él mismo recibió durante la pandemia, ha lamentado el ruido y la confusión que se está generando, y ha llamado a actuar con lealtad institucional y siguiendo los criterios de la ciencia.

"El señor Feijóo, una vez más, a mí me decepciona. A mí me decepciona porque esta situación requiere un mínimo sentido de la responsabilidad te lleva a actuar con lealtad y a hacer confianza a las autoridades sanitarias", ha añadido.

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Sobre la decisión de que el barco que es el foco de la infección fondee en las Islas Canarias, ha valorado que se toma siguiendo criterios científicos y no políticos, y en base al sentido común: "Hay unos convenios internacionales, unos derechos que hay que respetar, y hay que actuar con humanidad. Y si Canarias y España tienen las capacidades sanitarias que otros países desgraciadamente no tienen, pues hay que actuar en coherencia con esto".

Finalmente, ha dicho que él mismo ha estado en contacto tanto con la ministra de Sanidad, Mónica García, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y que desde el Govern están en contacto con los ciudadanos catalanes del barco y "siguiendo la situación".

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