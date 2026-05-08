García Plaza: "Mañana hay que ganar sí o sí porque sería un paso importante"

Sevilla, 8 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, afirmó en vísperas de recibir al Espanyol, un rival directo por la permanencia, que este sábado "hay que ganar sí o sí", al igual que el pasado lunes, también en casa, tenían que hacerlo y lo lograron ante la Real Sociedad (1-0), porque les "permitiría dar un paso importante" hacia la salvación.

Tras el entrenamiento, que finalizó con la salida del equipo del Ramón Sánchez-Pizjuán jaleado y animado por decenas de sevillistas, García Plaza destacó este viernes en rueda de prensa el "gran ambiente" que está montando la afición en este tramo decisivo para apoyar al equipo y aseguró que el sábado "va a ser otro manicomio aquí, como lo han bautizado".

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"Que sea increíble, como el otro día ante la Real Sociedad, porque la verdad es que nos ayuda. Hicimos un gran partido y no sufrimos mucho, pero la afición nos hizo sacar las fuerzas y mañana tiene que ser lo mismo. Se lo agradecemos y ojalá consigamos otra victoria que nos haría dar un paso importante" para la permanencia, recalcó.

Aún así, el madrileño advirtió de que "hay que hacer un buen partido y jugar al fútbol", y consideró que su equipo, decimoséptimo a un punto del descenso, lleva dos encuentros "buenos, con un resultado malo y muy duro como fue en Pamplona (2-1 en el añadido), y otro bueno, con un marcador corto" el lunes ante la Real Sociedad.

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García Plaza apeló a la necesidad de "volver a hacer las cosas bien" para que ello les "acerque a la victoria" y aprovechando "el calor de la afición", que seguro que les llevará "en volandas".

"Es una final para los dos. Esto es como el camarote de los hermanos Marx, hay tantos equipos (implicados) que el que ahora consiga una victoria da un paso adelante y el que pierda da un paso atrás. Ahora todos los partidos son vitales, y más ante un rival directo, pero el Espanyol también piensa lo mismo", insistió el técnico del equipo nervionense.

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También indicó que no habrá muchos cambios en el once. "Podemos hacer algo con el tema de (Djibril) Sow -que vuelve tras sanción-, aunque Gudelj y Agoumé estuvieron muy bien; e Isaac (Romero) está mucho mejor que el otro día", dijo en referencia a las molestias en un muslo del delantero canterano, que solo pudo aguantar un tiempo ante los donostiarras.

Sobre el Espanyol, resaltó que "tiene un buen entrenador (Manolo González) y buenos jugadores", y que, a pesar de llevar 17 partidos sin ganar, "ha merecido ganar alguno que ha empatado, y eso te cambia mucho en Primera División", además de que es un rival con "mucha experiencia" y que les va a "poner las cosas difíciles".

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Además de destacar el cambio positivo del punta francoargentino Neal Maupay, único fichaje invernal del Sevilla y que, tras una discreta semana inicial de trabajo, le prometió que iba a ir "a 'full'", Luis García reivindicó el esfuerzo de su equipo para ganar al Atlético de Madrid, que alineó a varios canteranos, y a la Real, pues "seguro que no eran tan malos". EFE

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