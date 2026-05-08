El australiano Herbert aumenta su ventaja sobre Sergio García; Rahm se aleja más

Redacción deportes, 8 may (EFE).- El australiano Lucas Herbert consolidó su liderato en el torneo de Virginia (Estados Unidos) del circuito LIV, al incrementar su ventaja a seis golpes sobre el español Sergio García, mientras que Jon Rahm perdió aún más terreno y se encuentra ya a doce impactos.

El jugador 'aussie' firmó una tarjeta con 63 impactos con nueve 'birdies' sin fallo para un total de 127, en tanto que Sergio García cerró el viernes con 67 (-5), con dos 'bogeys' para acumular 133, números que le alejan del líder, aunque le mantienen sólido en la segunda plaza.

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El veterano inglés Richard Bland escaló hasta el tercer puesto con 137 impactos, uno menos que el trío formado por su compatriota Paul Casei, el sudafricano Dean Burmester y el estadounidense Charles Howell III.

El 'top 10' lo completan, en la séptima plaza con 139 (-5), el estadounidense Bryson DeChambeau, el belga Thomas Detry, el australiano Marc Leishmann, el norirlandés Graeme McDowell y Rahm, al que dos 'bogeys' en los hoyos 15 y 18 le estropearon la tarjeta tras haber hecho cuatro 'birdies' para cerrar con 70.

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El colombiano Sebas Muñoz retrocedió notablemente con un 74 (+2) y bajó al duodécimo puesto con 140, un golpe menos que acumula el chileno Joaquín Niemann tras hacer 71 y el mexicano Carlos Ortiz, que recuperó sensaciones con 69.

Con 142 golpes figura un nutrido grupo en el que están el también mexicano Abraham Ancer y el español David Puig, mientras que Josele Ballester llega al ecuador del torneo con 143 y Luis Masaveu con 151.

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En la clasificación por equipos, el Ripper GC de Herbert domina con autoridad, con -21, seis menos que el Crushers y el Cleeks, en tanto que el Torque de Niemann y Ortiz y el Legion XIII de Rahm son quintos con -12. EFE